Nå kan Oslo Lufthavn ta imot 7 millioner flere reisende

Den offisielle åpingen skjedde under en seremoni på flyplassen torsdag formiddag, og det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) som sto for den formelle handlingen.

– Flyene våre gjør det mulig å leve enklere liv, å reise ut på morgenen og komme hjem på kvelden. Det er viktig for våre liv, sa Solvik-Olsen.

Bjørn Kjos, sjefen for Norwegian, avslørte under åpningen at Oslo får en ny langdistanserute, og at det blir Seattle på USAs vestkyst. Den vil åpne til sommerprogrammet neste år.

Avinor-sjef Dag Falk-Petersen sa under åpningen at Oslo Lufthavn ikke er Oslos flyplass, men navet i hele landets luftfart.

Utvidelsen gjør terminalområdet nesten dobbelt så stort, og at flyplassen fremstår med et større internasjonalt preg enn før.

Påbygget har vært en kostbar fornøyelse:

De 14 milliarder kronene Oslo Lufthavn har svidd av på prosjektet gjør at flyplassen kan håndtere inntil 32 millioner passasjerer i året.

Det er 7 millioner flere enn i dag.

Fra Avinor stilte styreleder Ola Mørkved Rinnan, konsernsjef Dag Falk-Petersen og lufthavndirektør ved Oslo lufthavn, Øyvind Hasaas.

Heiko Junge, NTB scanpix

Fakta: Oslo Lufthavn Oslo Lufthavn Gardermoen ble åpnet i 1998 og var bygget for å håndtere en trafikk på 17 millioner passasjerer i året. I 2016 reiste snaut 25 millioner til og fra flyplassen. Med utvidelsen Pir Nord er flyplassen klar til å kunne håndtere 32 millioner passasjerer i året. Det blir 21 nye butikker og 37 nye serveringssteder. Byggingen av den nye terminalen ble startet i 2011, og den er ferdig både innenfor budsjett og tidsramme. Oslo Lufthavn er nest størst i Skandinavia etter København Lufthavn, men større enn hovedflyplassen på Arlanda utenfor Stockholm.

Slik finner du frem: Se etter bokstavene C og D

Åtte av ti reisende skal enten med SAS eller Norwegian. Enkelt sagt er «Nye Gardermoen» slik:

Når du ankommer flyplassen og skal reise med SAS, går du til den gamle delen av terminalen.

Skal du sjekke inn hos Norwegian, går du til den nye delen.

Reiser du med andre selskap, må du se på flyplassens informasjonstavler i avgangshallen.

Den nye terminaldelen har to etasjer: Første etasje er for ruter til utlandet mens andre etasje er for innenrikstrafikk. Står det bokstavene C eller D foran gate-anvisningen på flyavgangen din, skal du inn i den nye terminalen.

I dag er flyplassens nye område imidlertid langt fra nytt. Det har vært i bruk siden desember i fjor. Fra en forsiktig start for å teste noen få flyavganger og -ankomster pr. dag for å se om anlegget fungerte som det skulle, har terminalen blitt tatt gradvis mer i bruk.

Må leve med feil første året

Underveis har det blitt oppdaget feil.

Den alvorligste var nok utvilsomt da utbyggerne oppdaget at ti av de nye gangbroene hvor passasjerene går av og på flyene, var konstruert med for små åpninger.

Hvis ikke pilotene treffer nøyaktig på det oppmerkede stedet der de skal parkere flyet, er det rett og slett ikke mulig å åpne flydøren.

Den kinesiske leverandøren har vedgått at feil dimensjon er blitt levert, men de nye gangbroene kommer ikke på plass før neste år. Slik må flyplassen leve med feil den første tiden.

Mer enn pølser og pizza

Den nye terminalbygningen rommer ikke bare større taxfreeområde og større plass for passasjerene til å bevege seg.

At den kommersielle driften utenom selve flytrafikken er blitt en stadig viktigere del av inntektene for luftfarten, er meget tydelig på «nye Gardermoen».

Det er åpnet en rekke nye spisesteder i de to etasjene som den nye terminalen består av.

Camilla Flaatten

Mest kjent er nok Bølgen & Moi og TGI Friday, men også kjendiskokk Jamie Oliver har «flyttet inn» på Gardermoen med to konsepter.

For mange vil det også være av interesse at Starbucks har åpnet nok en kaffebar, i avgang utland. Totalt sett blir mattilbudet for de reisende kraftig utvidet, og ikke lenger begrenset til pølser og pizza.

– Vi ønsker å gi et mat- og shoppingtilbud i Europatoppen, og disse åpningene er med på å bidra til at vi kommer dit, sier lufthavndirektør ved OSL, Øyvind Hasaas.