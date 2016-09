Nå kommer Rema etter med søndagsåpne Brustadbuer

– Ja, vi øker nå satsingen på søndagsåpne butikker der vi ser at det et marked for dette.

Dette bekrefter direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema 1000, Mette Fossum, overfor Aftenposten.

Kjedens første «Brustad-bu» i Oslo har nå åpnet på Ensjø, i tilknytning i selskapets hovedkvarter.

I dag er Norgesgruppen, og spesielt deres Joker-kjede, totalt dominerende på dette markedet.

Enorm pågang uten markedsføring

Av de over 350 søndagsåpne butikkene som finnes i landet i dag, har Rema bare et tyvetalls som ligger i typiske turiststrøk og som er unntatt fra åpningstidsloven. Men nå satser kjeden på flere butikker.

– Pågangen av kunder til den nye butikken har vært veldig stor, selv uten spesiell markedsføring. Dette bare bekrefter noe vi har hevdet lenge nå. Folks handlevaner har endret seg de senere årene, og vi skal være en del av det voksende søndagsmarkedet, sier Fossum.

Ritan-gruppen, som står bak Rema, har lenge ment at Brustadbua har vært en utdatert løsning, og har i stedet gått inn for at alle dagligvarebutikker skal få ha åpent på søndager.

Nå gruppen nå likevel satser på «Brustadbu-løsningen» forsikrer man at butikken tilfredsstiller alle krav til å kunne holde åpent på dager som er røde på kalenderen. Den er under 100 kvadratmeter, har fastmonterte vegger og egen inngang. Butikken ligger i tilknytning til en allerede eksisterende Rema-butikk, og vil kun holde åpent på søndager.

Satser i de store byene

Den vil ha samme prisnivå som de øvrige Rema-butikkene.

– Vi kommer til å åpne flere søndagsbutikker, uten at jeg vil røpe hvor mange og hvor de kommer. Vi ser etter områder der markedsgrunnlaget er godt, og da fortrinnsvis i de store byene Oslo, Bergen og Trondheim. Det vil være naturlig å se på muligheten for slike spesialtilpassede butikker når vi bygger nytt eller bygger om våre butikker, sier Fossum.

I vår iverksatte Rema en kampanje der de åpnet en rekke store butikker på søndager i protest mot det de mente fra lovbrudd fra konkurrentene. Sperrebånd ble brukt til å avgrense butikkarealet til 100 kvadratmeter.

– Aksjonen hadde sin virkning, flere butikker som ble drevet ulovlig ble stengt, sier Fossum.

Frykter ikke økt konkurranse

I Norgesgruppen – som driver kjeder som Spar, Meny, Kiwi og Joker – er man ikke overrasket over at Rema vil satse mer på søndagene:

– Dette har de i og for seg varslet, men det vil ikke få noen konsekvenser for våre butikker. Det er sunt med konkurranse, sier direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt, Bård Gultvedt.

Han mener Reitan-gruppen, som eier Rema, allerede har en større andel av søndagsmarkedet enn de vil innrømme via eierskapet i Narvesen.