Nå vil de voksne også ha julekalender

Mange får julekalender av foreldrene helt til de flytter hjemmefra en gang i 20-årene. Og når de først har etablert seg i eget hjem fortsetter de tradisjonen. Men nå trenger de ikke finne på 24 småpakker og lage kalenderen selv.

De siste årene har flere og flere butikker begynt å spesiallage egne julekalendre for voksne.

Forbrukerøkonomen er ikke begeistret for trenden, (se nederst i saken), men Aftenposten møtte fire butikkmedarbeidere som opplever stor pågang fra kunder på jakt etter voksen-kalender.

Kortreist øl før jul

Christoffer Gundersen (28): Medeier og daglig leder i Gulating Selger øl-kalender i Gulating på Grünerløkka. (pris kr. 1495 – standardkasse. Kan sette sammen billigere varianter. Bare lokalt øl.)

– I fjor var ølkalenderen så populær at den ble utsolgt på kort tid. Jeg tror folk synes dette er et kult opplegg. Det er mange mamma’er innom her som kjøper til mannen sin eller kanskje faren sin. Vi er tre som jobber og driver butikken og vi skal også sette sammen og gi hverandre en kalender hver. Jeg får fremdeles julekalender av moren min og hun lager til samboeren min også. Den hun gir meg har vi hatt i 15 år. Før var den fylt med godteri, nå er det mer nyttige hverdagsting.

Jeg pleier også å lage kalender og gi til mamma. Det synes jeg fremdeles er morsomt. Å ha julekalender hører til julestemningen. Det er ikke så mye det å få noe, men tradisjonsbiten som er viktig for meg

Hender hun savner julekalender

Martine Skarpsno (23): Selger eksklusive lakriskalendre for voksne hos Backe i Grensen. (pris: kr 450)

– Jeg tror mange ønsker å gi hverandre ting fram mot jul, og da er det veldig enkelt å gi en kalender som ikke koster all verden. Å lage en egen kalender med små gaver blir fort dyrt. Jeg får ikke kalender selv lenger, men fikk gavekalender til jeg ble 19 år og flyttet hjemmefra. Det er koselig å åpne en gave hver dag frem mot jul, så det er noe jeg kan savne. I fjor kjøpte jeg en sjokoladekalender til kjæresten min. Jeg er villig til å betale inntil 500 kroner for en kalender. Mer enn det blir for mye synes jeg. Man skal tross alt gi gaver til jul også.

Smaken av jul

Ingrid Werner (30) Skuespiller: Selger the-julekalender hos A.C Perch’s Thehandel (pris: kr 498)

– Folk setter tydeligvis pris på tilbudet for i forrige uke sendte jeg ut 29 pakker over hele landet. Det er helt utrolig, men mange liker nok å få julekalender selv om de er voksne. De fleste som kjøper kalender her er 30 år og oppover. Jeg selv skal kjøpe en til søsteren min, men til meg selv lager jeg min egen. Jeg vil ha en med sjokolade. Det pleide jeg få av mamma da jeg var yngre. Jeg begynte å lage min egen da jeg flyttet til USA som 21-åring. Den sjokoladen jeg forbinder med jul og kalender er en litt billig-sjokolade som egentlig ikke smaker så veldig godt. Men den gir meg minner. Jeg synes ikke man skal bruke for mye penger på gavekalendre. For å være ærlig synes jeg 200 kroner er nok. Jeg vil heller investere i julegaver.

Noen har tenkt på deg

Julie Gulbrandsen (25), Student: Selger hudpleieprodukt-kalender hos Body Shop (priser: 1199, 1399, 1799)

– Det er tydelig at mange voksne setter pris på å få julekalender. Jeg vet at vi både i fjor og i forfjor ble utsolgt i hele Norge. Vi har tre forskjellige typer med litt forskjellig innhold og pris, men alle tre er nok mest for damer. En del kjøper dem for å gi som bursdagsgave til venner som fyller år i november, men det er også mange med litt voksne barn som vil gi dem julekalender selv om de har flyttet hjemmefra. Selv fikk jeg julekalender helt til jeg flyttet for meg selv. Da var jeg 23 år. Jeg savner det ikke, men det var gøy å ha noe å glede seg til hver dag. En julekalender gir deg følelsen av at noen virkelig har tenkt på deg. Jeg pleide å gi til mor og far da jeg bodde hjemme. De fikk julekaker jeg hadde bakt og små lapper med «jeg kan støvsuge» og slike ting.

Å lage julekalender blir fort veldig dyrt. Som student må jeg tenke litt på økonomien så for meg vil jeg maks kunne bruke mellom 1000 og 1500 kroner. Det er koselig å lage en julekalender selv, men du får nok mer for pengene når du kjøper en ferdig. I tillegg slipper du alt arbeidet.

Mange gir kalender til partneren - og seg selv

I 2012 laget Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) en spørreundersøkelse om nordmenns praksis med julekalendre. 57 prosent av nordmenn svarte at de ga minst én julekalender i adventstiden.

Også for fire år siden var det en god del som ga julekaldender til voksne:

22 og 13 prosent ga henholdsvis kjøpekalendre og selvlagede julekalendre med smågaver til partneren sin. Dette gjaldt fortrinnsvis unge par.

29 prosent svarte at de ga kjøpekalendre til seg selv. Dette var i hovedsak kvinner, unge voksne samt personer uten barn

Men de fleste julekalendre ble gitt til egne barn som bor hjemme, fordelt på kjøpekalendre (40 prosent) og kalendre med gaver (55 prosent).

– Kan føre til at vi handler over evne

Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea har registrert at stadig flere voksne har kastet seg på denne trenden.

– Vi lever i et forbruksdrevet samfunn der handelsstanden gjerne benytter anledningen til å drive frem og reklamere for slike nye tradisjoner. Dessverre fører nok en trend som denne til at mange handler over evne, sier hun.

– Spesielt når slike utgifter skal kombineres med de øvrige juleutgiftene kan det fort bli for mye.

Hennes tips til en voksenkalender er 24 lapper med fine ord om mottageren.

– Da blir det garantert god stemning til jul!

