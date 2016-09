Nordea: Nå går det oppover i norsk økonomi

«Nøkkeltallene over sommeren har vært på den sterke siden, og arbeidsledigheten har kommet litt ned. Mindre brems fra oljesektoren gjør at veksten i fastlandsøkonomien gradvis vil ta seg opp. Det ser dermed ut til at det har snudd i norsk økonomi.»

Slik oppsummerer storbanken Nordea utsiktene for norsk økonomi. Nordeas makroøkonomiske rapport «Nordea Economic Outlook» ble publisert tirsdag formiddag.

En viktig årsak til bedre utsikter er at fallet i oljeinvesteringene vil trolig avta allerede i annet halvår i år. Samtidig er det god vekst i den øvrige økonomie, er vurderingen i Nordea.

Toppen nådd for ledigheten

Dessuten:

Toppen er nådd for arbeidsledigheten.

Lave renter og en mer dempet inflasjon vil bidra til «grei» forbruksvekst de neste årene.

De lave rentene fører også til sterk vekst i boligprisene og i boligbyggingen.

Oljeprisen vil stige gradvis fremover

Det blir ikke flere rentekutt fra Norges Bsnk

Kronekursen vil styrke seg det bidrar isolert sett til at den høye prisveksten kommer ned ved at importen blir billigere.

Roser Norges Bank

– Norges Bank har hatt ett mål for øyet helt siden oljeprisen begynte å falle i 2014: å hindre en kraftig nedgang i norsk økonomi. Det ser ut til at de har greid oppgaven med glans. Selv om vi må regne med en litt sterkere krone framover, tror vi tiden med rentekutt er over, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

Skffet over utlandet

«Den globale veksten fortsetter å skuffe. Likevel faller arbeidsledigheten i mange land. Det vitner mer om svak vekstevne enn svak etterspørsel. Den lave veksten får mye fokus, men sentralbankene er mer opptatt av presset i økonomien og dermed av situasjonen i arbeidsmarkedet», skriver Nordea.

– Sentralbankene kan bare påvirke konjunkturene og kapasitetsutnyttingen, ikke vekstevnen, sier Olsen i Nordea.

I USA er ledigheten halvert, fra 10 prosent til under 5 prosent.

– Markedet mener behovet for rentehevinger er svært begrenset. Markedets overdrevne vekstfokus gjør at de kan komme til å bli overrasket, er Nordeas vurdering.