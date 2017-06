Nordea-sjef: Dette ville en skjorte kostet om fabrikkarbeiderne i Bangladesh skulle fått en levelig lønn

Ifølge den svenske avisen Veckans Affärer tjener en arbeider som produserer H&Ms klær rundt 750 kroner i måneden, mens en lønn som man kan leve greit av i Bangladesh ligger på mer enn det dobbelte – 2.083 kroner i måneden.

Nordeas sjef for bærekraftige investeringer lurte på hvor mye mer kundene må betale for en skjorte for at de over 200.000 fabrikkarbeidere i Bangladesh skal få en grei lønn. Det er ikke så mye, ifølge regnestykket Sasja Beslik har publisert:

Hvis prisen på en skjorte økes med 2,88 svenske kroner, kan H&M doble lønningene de betaler til febrakkarbeidere i Bangladesh.

Snittprisen på en skjorte hos H&M er vi dag på 174 svenske kroner.

Med andre ord, hvis lønningene skulle dobles ville prisen være på 177 kroner.

Her er regnestykket som ligger bak påstanden:

And here's the math behind... pic.twitter.com/aKxm2hVPnP — Sasja Beslik (@SasjaBeslik) May 31, 2017

H&M skrev i fjor til Aftenposten at de er et av selskapene som stiller strengest krav til sine leverandører, både når de gjelder miljø og sosiale forhold.

– Vi vil at alle mennesker i vår produksjonskjede skal behandles med respekt og at leverandørene tilbyr sine ansatte rettferdige lønner og arbeidsvilkår. Vi vil at alle som arbeider i tekstilindustrien skal ha en lønn som de kan leve av, skrev PR-sjef for H&M i Norge, Vibeke Holann, i en e-epost da. Hun viste da til at H&Ms viktigste leverandører deltok i et prosjekt som skulle sikre tekstilarbeidere rettferdig levelønn innen 2018.