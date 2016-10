Nordmenn fikk én av verdens største smarttelefoner på kroken

Xiaomi, et av Kinas og verdens største smarttelefonselskaper, har inngått kontrakt med ultralyd-teknologiselskapet Elliptic Labs og kunne tirsdag lansere telefonen MI X på et stort event på Peking University.

Mens en vanlig Xiaomi-telefon ser ut nærmest som en hvilken som helst Iphone-inspirert smarttelefon, har Mi X en design verden ikke har sett før nå: Ren skjerm, fra aktiveringsknappen nederst og helt til topps.

Borte er infrarød-sensoren (IR) og høyttaleren som finnes på alle andre mobiltelefoner. Mikrofonen er plassert på kanten av rammen, øverst.

– Dette er vårt selskaps gjennombrudd. I et marked med knallhard konkurranse og bemerkelsesverdig lite designinnovasjon siden Apple introduserte Iphone i 2007, er dette den største nyvinningen på nesten et tiår, sier Laila Danielsen, administrerende direktør i Elliptic Labs.

Jørgen Lohne

Xiaomi var for et år siden verdens fjerde største produsent av smarttelefoner, bak sørkoreanske Samsung, amerikanske Apple og kinesiske Huawei, ifølge analysebyrået IDC. I påvente av den nye modellen, har selskapet de siste månedene falt ut av topp 5-listen.

Ultralyd erstatter infrarød

Til grunn for det nye designet ligger avansert anvendelse av det norske selskapets teknologi:

IR-sensoren, som blant annet sørger for å slukke lyset på skjermen når du legger din ordinære telefon mot øre og kinn for å snakke, er i Mi X erstattet av en ultralyd-sensor. At denne sensoren fungerer selv om den er skjult bak skjerm-glasset, er ifølge Elliptic Labs en unik, teknologisk nyvinning:

– Ved å erstatte IR med ultralyd frigjør vi mye lagringsplass i telefonen. Dermed kan høyttaleren forsterkes og forbedres, slik at den fungerer effektivt selv om den også ligger skjult bak skjermglasset, forklarer en tålmodig Elliptic Labs-sjef for Aftenpostens korrespondent.

Jørgen Lohne

– Vi har kalt løsningen Inner Beauty, og det er denne indre skjønnheten som skaper det unike utseendet. Og ikke minst: Designet gir telefonbrukeren større skjermkapasitet.

– Og dette er tilsammen nok til å kalles en revolusjon?

– Ja. Når et nytt produkt gjør at Iphone plutselig ser gammeldags ut, er det utvilsomt revolusjonerende i et marked med så knallhard konkurranse og så lite innovasjon, sier Laila Danielsen, som understreker at Mi X er en fullverdig smarttelefon, med kamerafunksjon og alt annet kundene krever.

Fakta: Elliptic Labs Elliptic Laboratories AS ble stiftet som spin-off fra forskningsmiljøer ved Universitetet i Oslo i 2007. Ledes av norske Laila Danielsen, som holder til i San Francisco og har 24 års erfaring fra Silicon Valley. 37 ansatte ved hovedkontoret i Oslo samt avdelinger i San Francisco og Shanghai, 13 medarbeidere med doktorgrad. Ellitptic Labs har hentet inn mer enn 150 millioner kroner fra private investorer og nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter med utgangspunkt i sine forretningsplaner. Kilde: Elliptic Labs

– Fikk svært god pris

Direktøren opplyser at det norske selskapet forhandler med flere andre mobilprodusenter som ønsker å implementere samme løsning.

– Årsaken til at vi inngår første kontrakt med Xiaomi, er blant annet at dette store, kinesiske selskapet kunne tilby en langt høyere pris for vårt produkt enn vi ellers kunne oppnå. Det forteller også noe om hvor stor en produsent som selger nesten 70 millioner mobiltelefoner årlig legger på å være først på markedet med Inner Beauty-løsningen, sier Laila Danielsen.

– En svært viktig grunn til at vi har valgt Xioami er selvsagt selskapets dominerende posisjon her i Kina, verdens i særklasse største mobilmarked, sier Danielsen, som ikke vil røpe hvor mye selskapet får betalt av den kinesiske teknologigiganten, av kontrakthensyn.

Den sterke Kina-satsingen, til nå konsentrert i Shanghai, viser seg blant annet ved at Elliptic Labs snart etablerer avdelinger her i Beijing samt i teknologisenteret Shenzhen i Guangdong.

Xiaomi, ofte kalt Kinas svar på Apple, har de siste par årene tapt markedsandeler til konkurrenter som Huawei og Lenovo.

– Nettopp derfor satser selskapet nå på innovasjon. Ved hjelp av vår teknologi håper Xiaomi å komme tilbake for fullt, sier Danielsen.

Første kommersielle suksess

Kontrakten med det kinesiske storselskapet er ni år gamle Elliptic Labs’ første kommersielle suksess, etter at selskapet siden starten har brukt cirka 150 millioner kroner av entusiastiske investorers midler til å utvikle sine produkter

– Fra 2017 tjener vi penger, og det gir muligheter for vekst. Jeg håper mange i Norge vil være med å utvikle verdens beste ultralydteknologiselskap. Elliptic Labs skal nå ansette mange ingeniører med signalprosessering og programvareutvikling som spesialitet, sier direktør Danielsen, som er fløyet inn til Beijing fra sin base i San Francisco for å delta i lanseringen, bare med en kort stopp hos medarbeidere i Oslo underveis.

Den energiske bergenseren snakker både på inn- og utpust om sin stab med 37 medarbeidere i Oslo, Shanghai og San Francisco, som hun ikke kan få rost nok:

– Alle gir alt de har, absolutt hele tiden! Men ingen kan arbeide syv dager i uken hele arbeidslivet. Blant annet derfor ansetter vi nå flere medarbeidere foran den veksten vi er sikre på kommer, både med Inner Beauty og våre øvrige høyteknologi-produkter, sier Laila Danielsen.

– I et marked med så hard konkurranse og så mange sultne aktører – hvordan våger du å være så sikker på suksess?

– La meg si det slik: Fra og med i dag er det absolutt ingen grunn til at ikke alle mobilprodusenter skulle ønske at deres produkt ser ut som Mi X, skryter bergenseren.