Nordmenns julehandel på nett øker for hvert år, og i årets siste måned er det sendt rundt 5 prosent flere pakker enn i samme måned i fjor.

Denne julen har Posten Norge håndtert omtrent 13 millioner julekort og -brev. Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge sier at det nå er så godt som tomt på samtlige av Posten og Brings terminaler i Norge, med unntak av noen pakker og brev som kom for sent til å rekke levering innen julaften.