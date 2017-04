Norge vil ikke la seg presse av ny svensk spillpolitikk

Det går mot store endringer i det svenske spillmarkedet de neste årene. En utredning foreslår å innføre et lisenssystem om to år. Sverige følger dermed i sporene til Danmark.

– Dette bør få konsekvenser for den norske spillpolitikken, mener Peter Alling, samfunnskontakt for Norden i Kindred Group, som gjennom Unibet er en av de største utenlandske aktørene på det norske spillmarkedet.

Men norske myndigheter mener det ikke er grunn til å endre den norske modellen som følge av utviklingen i Danmark og Sverige.

Rett før jul i fjor kom det en stortingsmelding som vurderte hvilken modell Norge skal ha. Den konkluderte med at dagens enerettsmodell, med Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som aktører, skal videreføres.

– Det avgjørende for valget har vært hva som best ivaretar hensynet til spilleavhengige og ansvarlig spillpolitikk. Regjeringen mener at enerettsmodellen er den best egnede til å ivareta dette, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) i Kulturdepartementet.

Fakta: PENGESPILL I NORGE Over 80 prosent av den norske befolkningen deltar i pengespill. Halvparten av disse spiller én eller flere ganger i uken. Over halvparten av omsetningen på pengespill i Norge kommer fra under 10 prosent av dem som spiller. Bare noen få lovlige, norske spill har tillatelse til å reklamere i Norge. Annen spillreklame når likevel norske forbrukere via sosiale medier og norske TV-kanaler med sendested i utlandet. Det er anslått at 22.000 nordmenn er spilleavhengige, eller problemspillere som forskerne kaller dem. Dette er betydelig færre enn det var for 10–15 år siden, da det sto over 15.000 spilleautomater på kjøpesentre og offentlig steder. Pengespillpolitikken er myket opp det siste året. Norsk Tipping har lansert nye spill, poker er blitt tillatt, men regjeringen ønsker ikke å åpne opp for lisenser for utenlandske aktører Kilder: Store norske leksikon, Lotteritilsynet, UiB

Økende politisk støtte til lisensmodell i Sverige

Danmark innførte et lisenssystem i 2012, og mellom 25 og 30 aktører har nå lisens for å tilby pengespill på det danske markedet – i tillegg til det statlige Danske Spil. Et lisenssystem innebærer at spillselskaper kan få lovlig adgang til markedet mot å betale en lisensavgift.

I Sverige har det vært økende politisk støtte for et slikt system, og flertallet av partiene i Riksdagen går nå inn for det. Den siste utredningen har derfor handlet mer om hvilke system som skal innføres – ikke om Sverige skal innføre det.

Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Hensikten med denne undersøkelsen er at staten skal gjenvinne kontroll over spillmarkedet, sa den svenske statsråden Ardalan Shekarabi da han nylig tok imot utredningen.

Svenskene kommer trolig til å gå et skritt lenger enn det danskene har gjort, ved også å innføre en lisensordning på hestespill og bingo. Utredningen i Sverige er stort sett blitt positivt mottatt, både av utenlandske spillselskaper og av det statlige spillselskapet Svenska Spel.

– Vi kommer til å få samme spilleregler og like vilkår, uttaler direktøren i Svenska Spel, Lennart Käll, til nyhetsbyrået TT. Han ser flere positive elementer i utredningen.

Målet: Mer spill over på regulerte aktører

Svenskenes målsetting med lisenssystemet, er å få kanalisert minst 90 prosent av pengespill på nett over på regulerte spill. Ifølge Kindred Group foregår nå 58 prosent av nettbasert pengespill i Sverige hos de utenlandske aktørene.

Terje Bendiksby / SCANPIX

– Dette målet er det viktigste signalet i utredningen. Og situasjonen i Norge og Sverige er ikke så ulike. Likevel tror jeg ikke det som skjer i Sverige kommer til å påvirke norsk spillpolitikk med det første, sier Peter Alling i selskapet.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen mener imidlertid det er store forskjeller i spilltradisjonene og spillmarkedet i de skandinaviske landene. Han hevder både Danmark og Sverige har hatt større problemer med uregulerte selskaper enn det Norge har hatt.

– Å slippe til flere aktører og la disse markedsføre sine tjenester, vil øke det samlede trykket på dem som sliter med spilling – uten at et slikt grep vil fjerne det uregulerte markedet. Derfor velger vi å beholde dagens modell og ikke innføre en lisensmodell.