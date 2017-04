Norgesgruppen: Kjedene får trolig leveranser som planlagt etter storbrannen på Asko

– Det ligger nå an til at kjedene får leveranser som planlagt mandag. Dette gjøres ved at det kjøres varer fra våre andre lagre, sier direktør for samfunnskontakt Bård Gultvedt i Norgesgruppen, eierselskapet til Asko Norge og dermed også Asko Øst.

Dermed ser det ut til at både Meny, Spar, Kiwi og Joker i Østfold får påfyll av frysevarer de neste dagene etter at fryselageret ble skadet i brannen.

Fredag ettermiddag brant det i lageret til Asko Øst. 300 kvadratmeter av Norges største lager ble skadet.

– Det er regionslageret Øst som er rammet, og det er først og fremst fryselageret som er skadet, sier Gultvedt.

– Vi har igangsatt beredskapsplaner

Også restauranter, institusjoner, hoteller og kantiner kan oppleve manko på frysevarer i tiden fremover.

Norgesgruppen kan foreløpig ikke si noe om hvor mye varer som var på lageret som ble rammet.

Foreløpig ser ut som om at varene på tørrvarelageret ikke har tatt skade, men at det er for tidlig å si noe om hvordan det går med kjølelageret.

– Vi har igangsatt beredskapsplanen vår. Andre Asko-selskaper som Asko Hedmark, Oslo og Agder bidrar fra sine lagre, slik at kundene våre skal bli minst mulig berørt, sier han.

Ekstra mye mat skal ut i påskeuken

At lageret skulle brenne akkurat ved inngangen til påsken, gir Norgesgruppen en ekstra utfordring. Dette er en av periodene vi handler mest i, og mye varer skal ut de neste dagene.

– Påsken er en høysesong for alle som selger mat, så dette gir oss en ekstra utfordring, sier Gultvedt.

I tillegg til å levere mat til dagligvarebutikkene, leverer Asko mat til kiosker og bensinstasjoner, samt storhusholdningsmarkedet. Det vil si hotell, restaurant og institusjoner. Asko er en av to landsdekkende grossister.

Aftenposten har tidligere regnet ut at annenhver matbit som selges i Norge, er innom Norgesgruppen.

I denne saken regnet vi også ut at Norgesgruppen hadde 70 prosent av storhusholdningsmarkedet, mens Norgesgruppen selv sier de har 36 prosent markedsandel.

Norges største matlager

Asko-lageret på Vestby er Norges største matlager. Bygget er 100.000 gulvareal, og 87.000 kvadratmeter grunnflate. Det betyr at det er plass til 12 fotballbaner på gulvet inne i lageret.

I tillegg er Asko også Norges største transportbedrift, skriver Norgesgruppen i sin årsrapport. Dermed trenger du ikke gå mange meterne før du ser en av deres 600 biler på veien, godt gjenkjennelig med slagordet «Vi forsyner Norge med mat» på siden.

Selskapet har 17.000 ukentlige leveringer til dagligvarebutikker, servicehandel og storhusholdninger, ifølge Norgesgruppens årsrapport.

De siste årene har Asko tatt over stadig mer at transporten av maten i Norge.

I 1990 kjørte Norgesgruppen tre av ti varer i egne biler. I 2015 skrev Aftenposten at dette nærmet seg ni av ti varer.

I fjor kom den enda flere varer inn på Asko-bilene, da Norgesgruppen ble enige med Hansa Borg om å kjøre alle deres drikkevarer.