Norske banker mistenkt for ulovlig samarbeid

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener DNB, Nordea, Finans Norge og BankID kan ha brutt kartellforbudet gjennom avtaler om betaling på nett.

ESA åpner nå sak mot de fire. I tillegg skal ESA granske Bits, som eies av Finans Norge. Mistanken skyldes samarbeid som kan ha utestengt nye tjenester for e-betaling som er billigere å bruke for nettbutikkene.

- I vår sak er det snakk om et billig alternativ som gjør at man kan betale direkte fra bankkontoen mye enklere enn det som er mulig i Norge i dag, uten å måtte bruke betalingskort eller å måtte opprette egen konto, forklarer konkurransedirektør Gjermund Mathisen i ESA til NTB.

- Vi mener dette er en type tjenester som bør slippes til for å styrke konkurransen om nettbutikkene som kunder, slik at nettbutikkene kan få lavere kostnader, sier Mathisen.

Viser til sikkerhet

Det var svenske Trustly som først klaget saken inn for ESA. Trustly tilbyr betalingstjenester på nett, og selskapet mente det ble forhindret fra å selge tjenestene i Norge.

Svaret fra DNB er at Trustlys løsning måtte stoppes av sikkerhetsgrunner. Løsningen skal ha gjort det mulig for Trustly å få kjennskap til norske kunders personlige innloggingsdetaljer. Det ville vært i strid med lovkrav og regelverket for BankID, mener den norske banken.

Trustly skal ifølge DNB ha blitt tilbudt en annen løsning som sikret at innloggingsdetaljene ikke ble røpet for andre.

- BankID er det viktigste sikkerhetselementet for norske bankkunder, uavhengig av hvilken bank kundene bruker, sier konserndirektør Thomas Midteide i DNB.

Godt nok for EU

Også Finans Norge understreker at løsningen for nettbetaling må være trygge. For å ivareta sikkerheten og forhindre identitetstyveri, bedrageri og misbruk skal kunden ikke dele sine hemmeligheter med noen. ESAs konkurransedirektør stiller seg tvilende til innvendingene.

- Det selskapet som har klaget, svenske Trustly, er regulert i Sverige. Det er underlagt tilsyn av det svenske finanstilsynet og det svenske datatilsynet. Trustly tilbyr sine tjenester i 29 land i Europa og har gjort det i en årrekke, sier Mathisen.

Tjenester som ikke er trygge, skal selvfølgelig ikke slippes til, understreker han.

- Men vi snakker om et regulert selskap som har prosessert millioner på millioner av betalinger i andre europeiske land. Vi vil undersøke nøye om det grunnlag for utestenging i denne saken, sier Mathisen.

Kan bøtelegge

Trustly utfordrer både betalingskort som Visa og MasterCard og andre nettløsninger som PayPal i konkurransen om nettbutikkenes gunst.

I dag møter nettbutikkene gjerne på høye gebyrer, og ESA mener styrket konkurranse på dette området i siste instans vil komme forbrukerne til gode.

ESA starter nå en formell gransking av saken og understreker at det ikke er trukket noen konklusjoner.

Blir konklusjonen at de norske bankaktørene har brutt konkurransereglene, kan ESA ilegge bøter. I enkelte tidligere saker har ESA ilagt bøter på mange titalls millioner kroner.