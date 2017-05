Norwegian åpner nok en langdistansebase i Europa

Onsdag lanserte Norwegian nye langdistanseruter fra Roma til tre velkjente Norwegian-destinasjoner i USA: New York, Los Angeles og San Francisco.

Rutene starter opp i november. I likhet med de nye USA-rutene fra Barcelona – som ble lansert i fjor – skal Norwegian bruke Newark-flyplassen i New Jersey og ikke John F. Kennedy-flyplassen (JFK).

Dette har sammenheng med at det for Norwegian har vist seg å være vanskelig å få utvidede landingsrettigheter på den uhyre travle JFK.-flyplassen.

Blir mer og mer en global aktør

Norwegian-gründeren har varslet en langdistanse-opptrapping fra Italia en stund nå, og etableringen er et ledd i oppbyggingen av Norwegian som en global aktør i luftfartsindustrien. Fra før av driver Norwegian langdistansetrafikk fra Skandinavia, England, Spania og Frankrike.

– Lanseringen av direkteruter mellom Italia og USA er en ny milepæl for Norwegian. Roma er en av verdens mest populære turistattraksjoner og er et ettertraktet reisemål for mange amerikanere, sier Bjørn Kjos i en pressemelding i forbindelse med lanseringen.

Norwegian lanserte sin første langdistanserute i 2013, da mellom Oslo og New York. I takt med selskapets leveranse av flere nye Boeing 787 Dreamlinere, har antallet interkontinentale ruter økt og den globale strategien er i ferd med å realiseres.

Må ansette 200 nye medarbeidere

I 2014 åpnet Norwegian ruter mellom London og USA, og i fjor åpnet selskapet ruter mellom Paris og USA, samt mellom Barcelona og USA. Tidligere i år lanserte Norwegian også ruter mellom London og Singapore.

Norwegian tilbyr i dag flere ruter mellom Europa og USA enn noe annet europeisk flyselskap. Selskapet flyr til 11 forskjellige USA-destinasjoner. Norwegian har rundt 70 medarbeidere i Roma som betjener rutene i Europa. Med lanseringen av USA-rutene opplyser Norwegian at de vil rekruttere ytterligere 200 medarbeidere i løpet av det neste året.