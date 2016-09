Ny batteriteknologi kan endre verden

De nye batteritypene som har vært vist frem de siste årene, er basert på langt mer miljøvennlige materialer som natrium, aluminium eller sink. De unngår tungmetaller og etsende kjemikalier som brukes i eldre bly- og syrebatterier.

Elbilgiganten Tesla har allerede lansert en batteriløsning som har fått enorm oppmersomhet, kalt Powewall, for hjemmet, som kan lagre fornybare energi – til man trenger den.

Gjør det mulig å tenke helt nytt

Utbyggingen av sol- og vindenergi er stadig voksende, men solen går ned, og vinden kan stilne av. Energinettverkene har derfor hatt en stor utfordring med å ta vare på strømmen som produseres.

Den nye batteriteknologien gjør det mulig, på en økonomisk overkommelig måte, å ta vare på mye av strømmen som produseres mens solen skinner og vinden uler i vindmøllene.

– I kombinasjon med smarte distribusjonssystemer og bedre utviklede lokale strømmarkeder vil denne nye batteriteknologien endre hvordan bedrifter og private hjem forholder seg til energiforsyning på, sier direktør i norske EsmartSystems, Knut Johansen, som har levert avanserte IT-systemer til kraftbrasjen i mange år.

Ensrettet distribusjon av strøm

I dag blir det meste av strøm produsert i store energiverk og distribuert ut til forbrukerne. Med bedre batterisystemer kan energieffektive hus og fabrikker, som selv produserer strøm ta vare på overskuddet og eksportere det.

I flere land er det for eksempel dyrere å bruke strøm på tider av døgnet når «alle» bruker strøm.

Med solid batterikapasitet, kan man tenke seg at man kan spare penger på å spare opp billig strøm i lavprisperioder og bruke den fra batteriene når prisen for direkte bruk er på topp.

Elbilen som reservelager

Ekspertene ser også for seg at elbiler med ny batteriteknologi og svært god lagringskapasitet kan fungere som reservelager ved for eksempel strømbrudd.

En elbil i garasjen kan bety nødstrøm i flere døgn, om man er forsiktig med forbruket.

Sikrer elforsyning i utkantstrøk

Bedre, større og billigere batterisystemer med god kapasitet kan også gi en ny hverdag til avsidesliggende landsbyer med strømforsyning som er avhengig av sol og vind, eller bare har strøm i visse perioder av døgnet.

Med opplading av batteriene på dagtid og i perioder med strøm, kan de få strøm til oppvarming, matlaging, leselys og Internett på kvelds- og nattetid.

Et av selskapene som leverer slike systemer, amerikanske Fluidic Energy, har for eksempel inngått en avtale med myndighetene i Indonesia. De skal bygge et solenergisystem som skal levere en strømkapasitet på 35 MWp til 500 avsidesliggende landsbyer.

Lagrer strøm for mørkere tider

Det skal gi strøm til 1,7 millioner mennesker. Systemet kan også lagre overskuddsenergi på sink-baserte batterier, som skal kunne lagre opp til 250 megawattimer. Dette skal sikre strømforsyningen uavhengig av sol, vind og strømbrudd.

Madagaskar har bestilt et lignende system, som skal forsyne over hundre landsbyer med strøm – døgnet rundt.

10 teknologitrender for 2016

Det er World Economic Forum som omtaler de nye batterisystemene, som én av fem teknologier de mener vil vokse aller mest dette året.

Utgangspunktet er deres store og omfattende rapport om de 10 viktigste teknologitrendene for 2016. Sammen med det amerikanske vitenskapsmagasinet Scientific American har de plukket ut de fem viktigste.