Nytt EU-krav: Maks to års reklamasjonsrett dersom du handler på nett

Handler du et kjøleskap, en bil, TV eller andre forbrukervarer som er ment å vare vesentlig lenger enn to år, har du i dag fem års reklamasjons- eller klagerett. Nå ønsker EU å endre dette til to år, dersom varen er handlet på nett og ikke i butikk.

– Dette gir vesentlig dårligere forbrukerbeskyttelse og forskjellsbehandling, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Vi møter henne i butikk-kjeden Power, tidligere Expert. De er tydelige på at kunden skal ha like rettigheter uansett om de handler i nett eller i butikk.

Imidlertid kan EU sette en stopper for det.

I et forslag som mest sannsynlig skal behandles i Brussel i oktober, ønsker de en harmonisering av regelverket for handel på internett for å bidra til mer handel på tvers av landene i EU. Mange av de sørlige EU-landene har enda dårligere rettigheter, og EU ønsker nå å løfte rettighetene for forbrukerne i disse landene.

Samme kjøleskap - ulik garanti

Direktivet er et maksimumsvedtak. Det vil si at dersom EU får gjennomslag, vil det ikke være mulighet for norske myndigheter å gi forbrukerne rettigheter som går ut over to år når det gjelder handel på internett.

Konsekvensen for Power er at de må gi netthandlerne dårligere reklamasjonsfrist enn de samme kundene får i butikk.

Da kan det altså bli slik at om du kjøper et kjøleskap på nett, får det levert hjem og betaler med kort på nettet, så får du to års reklamasjonsrett. Kjøper du det samme kjøleskapet i butikken, betaler med kort og får det levert hjem – til samme pris – så får du fem års reklamasjonsrett.

Dette gjelder ikke bare Power, men alle som selger varer med fem års reklamasjonsrett.

Vil ramme netthandelen

– Dersom dette forslaget går gjennom, vil jeg på det sterkeste anbefale alle forbrukere å handle de fleste varene sine i butikk og holde seg borte fra netthandel, sier forbrukerdirektøren.

Hun synes det er drastisk, mange bruker netthandel aktivt i Norge. En av fordelene med netthandel er også at du har 14 dagers angrefrist, noe du ikke har i fysiske butikker.

Fakta: Reklamasjon eller garanti? Reklamasjonsretten er dine lovbestemte klagerettigheter, som gir deg rett til å klage på en vare. Reklamasjonsretten er to år, men du kan klage i inntil fem år for «produkter som er ment å vare vesentlig lenger enn to år» som eksempelvis bil, TV og tørketrommel. Garantien skal gi deg noe mer enn det du allerede har krav på etter loven, og er noe som produsent eller selger kan velge å gi deg. Reklamasjonsretten gjelder uavhengig av garantien. Det betyr at du kan reklamere, selv om selger avviser ditt garantikrav.

Rolf Ohman

– Jeg handler mye på nett, sier Mads Wegg.

Det er kameraene som frister når Aftenposten treffer ham hos Power og han tror han kommer til å fortsette å handle på nett uansett hvordan denne saken ender.

– Men hvis det er snakk om en stor investering, vil jeg se på helheten. Hvis ikke det er veldig mye dyrere i butikk, er det verdt å få med seg mer trygghet, sier Wegg, som aldri har benyttet seg av denne rettigheten.

Ekstrem-eksempelet bil

Flesland ser på TV-apparatene i butikken og sier at det er mange varer som vil bli rammet. Tesla handles nå kun på nett, mens Volvo har både nett og butikk.

– Vi frykter også at en toårs regel vil bidra til å senke butikkenes garantier på sikt, sier hun.

Det er nå åtte år siden hun sto i de samme lokalene her i Oslo og kjempet for den samme reklamasjonsfristen. Den gangen ville også EU harmonisere regelverket og redusere reklamasjonsfristen til to år for alle varer.

Med god hjelp av forbrukermyndigheter i Danmark og Storbritannia klarte norske politikere og forbrukermyndigheter å stoppe endringen.

– Nå frykter vi omkamp på de fem årene. Dette regelverket skal opp til revisjon neste år, og hvis netthandel får gjennomslag på to år, er det enkelt å argumentere for at det skal være likt. Forbrukerne kommer til å tape penger på det, men det kommer også til å gå ut over miljøet, sier hun.

Fakta: Harmonisering av forbrukerrettigheter I 2009 ønsket EU å harmonisere regelverket for alle som skulle selge varer og tjenester til forbrukere i EU. Dette skulle gjøre det enklere for bedrifter som ønsker å etablere seg i flere land. Den gangen ønsket EU å kutte reklamasjonsretten fra fem til to år. I 2010 ga EU opp dette og Norge kunne fortsatt ha sine fem år. Nå ønsker EU å endre reklamasjons- og klageretten på varer som er handlet på internett til 2 år. Direktivet skal trolig opp i EU til høsten.

Viktig for miljøsaken også

Med fem års reklamasjonsrett, må produsentene lage produkter som er mer holdbare.

– Dermed slipper vi en bruk og kastmentalitet og får tatt vare på de produktene som allerede er i markedet, med andre ord mer bærekraftig. Det er bra for miljøet, sier hun og peker på at i dag har mange produsenter valgt å sende de mest holdbare og solide varene til land med høy reklamasjonsrettigheter.

Komplett.no: Vil ha likt regelverk

Komplett.no er Norges største netthandel og de kan oppleve at kundene deres vil bli behandlet annerledes enn kundene i fysiske butikker.

– Vi er opptatt av at regelverket må være likt og at det skal være enkelt å forstå for kundene. For forbrukerne er det gunstig at det er fem års klagefrist, og det er også noe vi er vant til, sier kommunikasjonssjef Ingebjørg Tollnes i Komplett.no.

Power-sjef Anders Nilsen sier til Aftenposten at de har jobbet hardt for å få like vilkår for kundene på nett og i butikk og at det er synd om dette skal ødelegge.

– Vi vil vurdere om det er mulig å gi våre nettkunder den samme garantien som kundene i butikk har, sier han. Derfor har de i dag også 30 dagers full returrett uansett hvor varen er handlet.

Både Tollnes og Nilsen sier at de to markedene sklir over i hverandre, blant annet fordi det finnes så mange «hent i butikk»-varianter.

– Dette vil bli veldig vanskelig å håndtere, sier Tollnes.

Fakta: Reklamasjonsrett i Europeiske land Belgia: Ikke spesifisert: innen rimelig tid. Danmark: 2 år England: 6 år (Skottland: 5 år) Estland: 2 år Finland: Ikke spesifisert Frankrike: 2 år Hellas: 2 år for løsøre, 5 år for fast eiendom. Irland: Ingen begrensning Island: 2 år, 5 år for gjenstander som har en vesentlig lengre levetid Italia: 2 år Kypros: 2 år Latvia: 2 år Litauen: Ingen begrensning Luxemburg: 2 år Malta: 2 år Nederland: Ingen begrensning Norge: 2 år, fem år for ting som er ment å vare vesentlig lenger Polen: 2 år Portugal: 2 år dersom forbruker underretter selger innen 2 måneder etter at mangelen ble oppdaget. 1 år for brukte gjenstander dersom det fremgår av kontrakten og er akseptert av kjøper Spania: 3 år Sverige: 3 år Tsjekkia: 2 år Tyskland: 30 år for tredjemannsrettigheter og rettigheter registrert i eiendomsregisteret, 5 år for bygninger og gjenstander brukt til bygningers alminnelige funksjon, 2 år for alt annet. Ungarn: 2 år Østerrike: 3 år for fast eiendom, 2 år for løsøre Kilde: Forbrukerrådet

Flere er mot endringen

Regjeringen har sendt saken ut på høring. Elektronikkbransjen mener reglene må være like for nett og butikk, slik at alle kan konkurrere på like vilkår. Hovedorganisasjonen Virke ønsker også like vilkår, men ser fordelen ved at alle i EU har samme grense, med andre ord to år. Det samme mener NHO Handel.

Flesland frykter at enden på visa er at alle varer ender opp med to år og ikke fem som vi har i dag. Derfor er det så viktig at norske myndigheter utnytter tiden frem til direktivet skal behandles i EU til høsten.

– Sist gang laget vi så mye krøll at vi fikk stoppet det. Nå ber jeg myndigheter og politikere gå sammen og stoppe dette, sier hun.

