Det har ikke manglet på positiv forhåndsreklame om Norwegians nye flytype, det nye mellom- og langdistanseflyet Boeing 737 MAX 8, som selskapet har bestilt 100 av.

Prestisjeflyet, som Norwegian er det første europeiske flyselskapet som tar i bruk, vil ifølge det norske selskapets ledelse endre konkurransevilkårene for langdistanseruter for all fremtid.

Flyet har rundt 1 time lenger maksimal flytid i forhold til dagens 737 – utgave. Det gjør det mulig å operere interkontinentale ruter mellom mindre flyplasser. Etter mye usikkerhet om leveransedato fra Boeing-fabrikkens side i vår, var det meningen at Norwegian kunne komme og hente det aller første flyet i slutten av mai.

LES OGSÅ: Skal du fly til Syden i sommer kan du få deg en overraskelse

Fakta: Dette er Norwegians Boeing 737 MAX 8 Advanced technology winglets CFM International LEAP-1B motorer

189 seter

Lengde: 39.5m

Høyde: 12.3m

Vingespenn: 35.9m

Cruise speed: Mach 0.79

Feil med motorene

Så kom beskjeden om at fabrikken hadde innstilt testflyvingene av flytypen på grunn av en mulig feil i en viktig del i motoren. Motorprodusenten CFM kunne ikke si noe om hvor lenge problemene ville vare.

Leveransen ble utsatt, og ny dato for henting satt til 13. juni.

Invitasjoner til den store begivenheten ble sendt ut. Selskapet inviterte også noen av sine mange tilhengere til å være med på jomfruturen fra fabrikken i Seattle tilbake til Norge, der flyet skulle lande om morgenen dagen etter.

Nå blir hele seremonien utsatt nok en gang, skriver det norske flynettstedet Hangar.no.

Nå skriver fabrikken at den har utsatt det hele til «i slutten av juni.» Fabrikken har oppgitt at det er tekniske utfordringer som ligger bak forsinkelsen.

Boeing kaller det «mindre tekniske forhold»

Overfor Aftenposten sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian at det er Boeing som må svare for hvilke tekniske årsaker som ligger bak.

Det vil Boeing i dag ikke si noe om, heller ikke om det stadig er motorene som er problemet.

LES OGSÅ: Milliardær satser på dette selskapet fra Oslo

Kommunikasjonssjef Elizabeth Merida hos Boeing skriver i en e-post til Aftenposten at hun ikke vil si noe om hvilke tekniske problemer fabrikken har med flyet.

«Vi deler ikke opplysninger om mindre tekniske forhold, men er sikre på at vi skal klare å levere flyet til Norwegian senere i måneden», skriver Merida.

Skal inn i stort flyprogram

Norwegian har et omfattende flyprogram klart for den nye flytypen, som skal inn i trafikk mellom Europa og USA, bl.a. to nye ruter fra Bergen.

Disse rutene vil inntil videre gå med Norwegians nåværende Boeing 737–800 maskiner, men med et begrenset antall passasjerer.

MAX-flyet blir det nye langdistanseflyet med bare én midtgang. Flyet har lavere drivstofforbruk og kan derfor fly lenger enn de 737-flyene som Norwegian bruker i dag.

Derfor er de velegnet til Norwegians ruter fra Europa til den østlige delen av USA.