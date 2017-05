OBOS-prisene sto stille i april

I april var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 64.263 kroner. Kvadratmeterprisen var 18,5 prosent høyere enn i april 2016. Hittil i år har prisene i Oslo steget med 1,2 prosent.

– Trenden fra de foregående månedene fortsetter også i april. Et noe roligere marked kombinert med at påsken også falt i april gir en måned uten endring i prisene, sier konsernsjef Daniel K. Siraj i OBOS.

Kvadratmeterprisen varierer mellom snaut 50.000 kroner på Søndre Nordstrand til omkring 85.000 kroner på St. Hanshaugen og Sagene.

Siraj forteller at i OBOS i forrige uke solgte henholdsvis 60 prosent og 40 prosent av boligene på de første salgsmøtene for prosjektene på Vollebekk og på Frysja i Oslo.

– Det viser med all tydelighet at behovet for nye boliger fortsatt er stort i Oslo og at det er viktig at ikke politikerne nå sovner og tror at jobben er gjort, sier han.