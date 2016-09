Obos vil bremse 50-åringene i boligmarkedet

Obos-sjefen Daniel Siraj vil målrette nedkjølingen av boligmarkedet.

– Jeg er enig i at noe må gjøres. Men tiltakene må rettes mot dem som kjøper bolig nummer to og tre, sier han.

Han advarer mot tiltak som stenger ute «de unge og de som har minst fra før».

Derfor er Siraj motstander av de tre viktigste tiltakene Finanstilsynet foreslo torsdag:

Han vil ikke ha en ny lånegrense på fem ganger brutto inntekt.

på fem ganger brutto inntekt. Han vil fortsatt ha fleksibilitet ved at bankene kan avvike fra forskriften for inntil 10 prosent av nye lån.

ved at bankene kan avvike fra forskriften for inntil 10 prosent av nye lån. Han vil ikke skjerpe kravene til avdragsbetaling for alle.

Snevrer inn

I stedet vil Obos-sjefen snevre inn tiltakene.

– Vi bør stramme inn overfor dem som bruker boliger som investeringsobjekt, sier han.

For dem som er i markedet for å investere i bolig nummer to eller mer vil Siraj derfor:

Doble krav til egenkapital fra 15 til 30 prosent av boligverdien.

Skjerpe kravene til avdrag bare for denne gruppen boligkjøpere.

Sette ligningsverdien av bolig nummer to og oppover til 100 prosent av markedsverdien.

– Dermed vil slike boliger og aksjer bli behandlet likt i formuesskatten, sier Siraj.

Bare de siste 12 månedene har boligprisene i Norge steget 9,1 prosent. Vi er nå inne i den sterkeste prisveksten på ti år.

Og etter flere måneder med fall i Stavangerregionen, er det nå prisvekst i alle deler av landet. Størst av alt er veksten i hovedstaden: Boligprisene i Oslo har siden august i fjor steget med 16 prosent.

Fakta: Bakgrunn - innstrammingene 15. juni 2015 ga finansminister Siv Jensen (Frp) Finanstilsynet sterkere fullmakter til å gripe direkte inn hvis bankene låner ut for mye penger, blant annet ved å gjøre egenkapitalkravet på 15 prosent til en forskrift, fremfor «retningslinje». Målet var en lavere gjeldsvekst og lavere vekst i boligprisene. Dersom effekten ikke slo til, var grunnen beredte for at myndighetene kunne raskt og relativt enkelt dempe utlånslysten i enkeltbanker. I tillegg åpnet Regjeringen for å etablere et gjeldsregister og avdragsplikt for lån som overstiger 70 prosent av boligverdien. Samtidig ble Finanstilsynet bedt om å vurdere den nye forskriften. Denne vurderingen ble lagt frem i dag, 8. september 2016.

Lett å skille

Han mener bankene allerede har systemer som gjør at de kan skille lånekundene fra hverandre.

– Det er ikke vanskelig å finne ut om lånesøker allerede eier en bolig, sier Siraj.

50-åringer driver opp prisene

Han mener boligprisen blir drevet opp av investorer med god råd, manglende boligbygging og for få små leiligheter blant det som bygges.

– Det er ikke unge boligkjøpere som driver opp etterspørselen etter boliger og lån. Derfor er det heller ikke disse myndighetene bør ramme med nye innstramminger, sier han.

– Øker risikoen for tilbakeslag

Finansminister Siv Jensen vil nå gå gjennom forslaget fra Finanstilsynet, og sende det på høring i løpet av uken.

– Boligprisene og husholdningenes gjeld har vokst sterkt det siste året.Dette øker risikoen for et tilbakeslag i norsk økonomi. Derfor er det viktig at vi nå vurderer om boliglånsforskriften bør videreføres, og om den bør strammes inn, skriver Jensen i en kommentar.