Med musikk og dans serverer kvinner i tradisjonelle drakter like tradisjonelle indonesiske retter til en gruppe lystige, unge, norske menn benket ved et langbord på restaurant Tugu Kunstkring Paleis.

De seks økonomistudentene midt i 20-årene tilbringer et halvt års praksisperiode i Jakarta. De kan ikke få sagt klart nok hvor fornøyde de er med å få prøve seg i arbeid hos norske bedrifter med avdelinger i Indonesias hovedstad.

Kontrastene er noe av det som fascinerer Andreas Frøystad fra Tønsberg, praktikant hos Wilhelmsen Ships Service:

– I Jakarta møtes 1930-tallet og 2030-tallet, så å si; utdaterte løsninger side om side med fremtidsrettet innovasjon.

– Fra nå og frem til den dagen vi blir pensjonister, kommer Indonesia til å utvikle seg til en av de aller største økonomier i Asia og i hele verden, erklærer Øyvind Strøm fra Grorud i Oslo, som de siste månedene har deltatt i tilrettelegging for norske selskaper i Innovasjon Norge på den norske ambassade.

JØRGEN LOHNE

Opphold i hurtigvoksende markeder gir bedre ledere

Siden 2015 har masterstudenter ved UiA som kvalifiserer seg i en krevende utvelgelsesprosess, kunnet søke praksisplasser hos norske selskaper med avdelinger i Indonesia, India, Tanzania eller Kina. Selskapene velger selv sine praktikanter blant de kandidatene som er funnet verdige av universitetet i Kristiansand.

Siviløkonomstudentene må i løpet av praksisperioden i utlandet møte til forelesninger på læresteder som samarbeider med UiA. Halvårsenheten gir 15 studiepoeng.

JØRGEN LOHNE

– UiAs ambisjon er å være fremst i Norge med denne nye måten å utdanne siviløkonomer på. Vi er overbevist om at studentene blir bedre forretningsledere av å få prøve ut teori i praksis, sier professor Stein Kristiansen, prosjektets pådriver, som tar imot i Det norske hus i Yogyakarta.

Her i det gamle sultanatet på Java har UiA siden 1992 samarbeidet nært med Universitas Gadjah Mada, der Kristiansen også er gjesteprofessor.

– Hvorfor er det viktig for fremtidens norske ledere å prøve seg i Jakarta, New Delhi, Dar-es Salaam eller Guangzhou?

– UiA er overbevist om at forretningsutvikling og andre forhold i hurtigvoksende økonomier vil få stadig større innvirkning på bedrifter i resten av verden, inkludert Norge. Det er verdifullt for studentene å gjøre sine erfaringer i land der storparten av den økonomiske veksten vil komme i årene fremover. Etter knapt to års drift av dette prosjektet konstaterer vi at læringseffekten er svært god.

Avgjørende for valg av studiested

JØRGEN LOHNE

– Praksisperioden var helt avgjørende for at vi valgte UiA, slår Øyvind Strøm fast på vegne av alle seks, idet desserten blir servert på Tugu Kunstkring Paleis.

Ingen av de kommende næringslivslederne er i heller i tvil om at de er på riktig sted til rett tid.

Mer etablerte analytikere i internasjonale selskaper gir de unge studentene langt på vei rett.

De konstaterer at mens Kinas langsommere vekst sterkt påvirker takten hos flere asiatiske naboer, er landet med verdens største muslimske flertallsbefolkning unntaket: For hele 2016 kommer Indonesias vekst til å bli registrert til like over fem prosent etter jevn økning de siste tre årene.

Langsomt, men sikkert er verdens 4. mest folkerike land dermed i ferd med å feste inntrykket av å skille seg ut i verdensøkonomien, godt hjulpet av en regjering ledet av den handlekraftige og reformivrige president Joko Widodo, konstaterer UiA-professor Stein Kristiansen:

– I løpet av 10 år vil Indonesias økonomi være en av verdens ti største, sier han om landet som er beryktet for korrupsjon, og der den økonomiske makten tilhører en kinesiskættet minoritet på et par prosent av befolkningen.

«Jokowi» tilhører ikke den elite som nesten sammenhengende har hatt makten i Indonesia siden frigjøringen i 1949: Møbelhandleren som ble president

Urovekkende er det også at fundamentalistiske muslimer viser muskler.

Nylig fylte en menneskemengde hovedstadsgatene og krevde Jakartas guvernør Basuki «Ahok» Tjahaja Purnama fengslet for blasfemi.

– Frustrasjon over at kineserne lykkes bedre

JØRGEN LOHNE

UiA-professoren tilbakeviser at han ser for optimistisk på landets fremtid:

– Myndighetene er i ferd med å vinne kampen mot korrupsjonen, selv om det fortsatt er langt frem. Religion vil ikke true stabiliteten i dette samfunnet; islamistene vil fortsette å oppnå 10–12 prosent i valg, men aldri bli den dominerende politiske kraft, sier Kristiansen.

I januar rammet islamistisk terrorisme Jakarta: Selvmordsbombere etterlignet Paris-angrepet, mener politiet

– Demonstrasjoner mot den kristne guvernøren Ahok dreier seg nok vel så mye om hans kinesiske etnisitet som om hans påståtte manglende respekt for koranen. Frustrasjonen er stor over at Indonesia-kineserne lykkes så mye bedre i forretningslivet enn javanesere og andre grupper, og dette er en kilde til konflikt. Men også dette problemet vil finne sin løsning, tror professoren som i mer enn 30 år har forsket på samfunnsforhold, levekår og næringsliv her hvor pepperen gror.

facebook.com/jorgenlohne

twitter.com/JorgenLohne

jl@ap.no