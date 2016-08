Olav Thon: Rygge-ansatte bør fortsette å lete etter nye jobber

Det var forrige uke det ble kjent at norske investorer har planer for å drive Moss lufthavn Rygge videre. Det nye selskapet heter Rygge Airport.

I dag har disse investorene bak Rygge Airport vært i møte på kontoret til storinvestoren Olav Thon, som er den ene store private eieren av Rygge flyplass i dag. Dessuten deltok den andre store eieren, Orkla, også på møtet.

Etter møtet bekreftet Thon at de ikke hadde kommet til noen løsning for Rygge.

Han forteller til Aftenposten at dagens ansatte på Rygge bør fortsette å lete etter nye jobber, hvis ikke Staten og Avinor kommer inn på eiersiden.

– Jeg kan ikke se noen annen løsning for fortsatt drift av Rygge enn at staten kommer inn i bildet, sier Thon.

- Ingen ny informasjon

Dagens eierne sendte i forrige uke et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen der de ba om at staten overtar driften på Rygge for å dekke det fremtidige flyplassbehovet for Østlandet. Eierne har ennå ikke mottatt noe svar på denne henvendelsen.

– Vi har lansert en plan der Rygge blir en del av den fremtidige flyplassløsningen for hele Østlandet. Det vil være den beste løsningen for ansatte og flyplassen, men da må staten og Avinor inn i bildet, sier Thon.

Han sier rett ut at han er skuffet over at de nye investorene ikke hadde mer konkrete planer å legge fram enn det som har versert i media.

– Det er ikke lagt fram noen fiansieringsplan eller opplysninger som gjør det mulig å se at det skal være grunnlag for fortstt drift på Rygge. Vi har ikke fått noen forslag på bordet om hva som er tankene til den nye guppen. Den nye gruppen hadde ikke noen ny informasjon å gi, sier kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli i Orkla.

Tap på 171 millioner

Mageli sier også at Orkla er ferdig med flyplassdrift. Det samme sier Olav Thon.

– Vi har et tap på 171 millioner kroner på vårt engasjement, sier Mageli.

Etter det han uttaler er også den andre store private eieren, Olav Thon, av samme oppfatning.

Den nye investorgruppen har bedt om mer tid før de går videre med prosessenom å overta Rygge vis-à-vis Orkla og Thon.

En av initiativtakerne for den nye investorgruppen, Knut R. Johannessen, sier til Aftenposten at han er fornøyd med møtet.

– Jeg har utvesklet og gitt informasjon. Ingenting av det som ble sagt i dag var ting vi ikke visste fra før. Vi har fortsatt som ambisjon å overta ansvaret for de ansatte etter at Rygge Sivile lufthavn legges ned fra 1. november. Derfor er det viktig at alle parter - både sentral og lokalt - legger godviljen til slik at det kan skje, sier Johannessen.

Han sier at den nye gruppen skal møte representanter for de ansatte på Rygge torsdag, og på dette møtet informere mer om sine videre planer.

SAS og Norwegian sier nei takk

Folkene bak Rygge Airport har ikke avtale med noe flyselskap som kan åpne trafikk på den nye flyplassen. De to største selskapene i Skandinavia, SAS og Norwwgian, sier begge nei takk.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier:

– Trafikkgrunnlaget på Rygge er for svakt for ruteflygninger med det flymateriellet SAS har. Passasjeravgiften forverret det regnestykket ytterligere, sier han.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier:

– Vi synes det er fint at noen tar initiativ til å videreføre driften på Rygge, men vi kan ikke love noen storsatsing av den grunn. Norwegian hadde en relativt stor operasjon fra Rygge for noen år tilbake med blant annet innenriksruter, men vi måtte redusere på grunn av for lav etterspørsel, sier han i dag.

Ryanair har vinket farvel til Rygge, og det er ikke ventet at det vil dukke opp på Østfold-flyplassen igjen.

Utelukker ikke permitteringer

Styreleder i Rygge Airport, Anne Grete Strøm-Erichsen, kom til møtet sammen med siviløkonom og pilot Knut R. Johannessen. Det er han som har tatt initiativ til å redde flyplassen. Han er også daglig leder i Rygge Airport AS.

Han forteller at Forsvaret har satt av midler for å drifte den militære delen av Rygge flyplass etter at de som driver flyplassen nå trekker seg ut.

– Vi har sagt at vi ønsker å drifte dette, sier han.

Ettersom flyselskapene har lagt sine program for flyruter for dette halvåret, er det først til vinteren det kan bli sivile rutefly på flyplassen igjen.

– Deres program er lagt, så det er praktisk ikke mulig å få nye ruter fra 1. november, men vi kan få til en del chartertrafikk, sier Johannessen.

– Hva vil skje med dem som er ansatt der i dag?

– Ingen vil miste jobben.

– Kan det bli permitteringer?

– Det kan jeg ikke gå inn på.

Har 1,4 millioner

Selskapet skal bestå av hele 30 private aktører.

Noen av disse navnene er kjent. Både Riulf Rustad, Morten Astrup og Jan Petter Sissener har satset penger for å redde den nedleggingsklare flyplassen.

Haakon Sæter, Sverre Leiro, Even Karlsen, Jacob Natvig Skolleborg, Dagfinn Harlem, Per Anders Vogt, Widar Salbuvik, Einar Enger, Arne Skard og Lars Sigvart Gran Andersen er andre aksjonærer som har vært nevnt i media den siste tiden.

Så langt er det totalt hentet inn 1,4 millioner kroner til det nyopprettede selskapet.

