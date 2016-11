Oljeanalytiker: Paris-avtalen stopper ikke norsk oljeutbygging

Etterspørselen etter olje må reduseres med rundt en tredel fra dagens nivå dersom verden gjør alvor av Paris-målet om å holde den globale oppvarmingen «godt under» to grader, ifølge IEA- Det internasjonale energibyrået.

Aftenposten skrev onsdag at oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea mener det vil gi alvorlige konsekvenser for norsk oljevirksomhet.

Men leder Jarand Rystad i analysefirmaet Rystad Energy er ikke enig.

– Norge kan fortsette utbyggingen omtrent som planlagt, sier han.

Han viser til at verdens oljeproduksjon faller av seg selv med rundt 2 millioner fat i året dersom man ikke investerer i nye utbygginger. Det vil si at en viss utbygging av nye felt må til uansett, selv om oljeproduksjonen skal reduseres fra dagens 95 millioner fat til 63 millioner fat i 2040.

Fakta: Her er IEAs rute til Paris-målet IEA (det internasjonale energibyrået) analyserer i årets «World Energy Outlook» for første gang hvordan verden kan nå Paris-målet om å holde den globale oppvarmingen «godt under» to grader. Byrået skisserer et scenario som gir 50% sjanse for at temperaturøkningen ikke overstiger 1,84 grader ved århudreskiftet. Det forutsetter blant annet at: 80 % av all kraft må komme fra lavutslippskilder i 2040

75 % av alle personbiler og lettere kjøretøy må være elektriske i 2040

Energisektoren må bli helt utslippsfri innen 2060

Dette betyr at oljeetterspørselen vil reduseres fra dagens 95 millioner fat til 63 millioner fat i 2040

Etterspørselen etter gass vil stige noe fremover, men falle til dagens nivå i 2040

Rystad tror norske planlagte feltutbygginger vil være konkurransedyktige både når det gjelder pris og utslipp i et slikt scenario.

– Hvor skal det da kuttes?

– En stor del av de store, uutbyggede funnene ligger i Midtøsten og Canada, Russland og Kazakhstan. Dette er store felt med lavt trykk og tung olje, som er veldig lite økonomiske, sier Rystad.

– Vi må velge mellom klimamål og oljeleting, skriver Bjørn Stærk i kronikken «Slutt på den norske klimakosen»

Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Mer tro på Opec og skiferolje

Oljeanalytiker Thorbjørn Kjus i DnB er ikke helt enig. Han mener det er mest sannsynlig at påfyllet som trengs vil komme fra Opec-landene, og fra amerikansk skiferolje.

– Norske planlagte felt vil ikke være blant de billigste, og i et slikt scenario vil det bare være de billigste og de som er raskest i stand til å oppskalere som vil produsere mer.

– Det vil være få som tør å investere i gigantiske, irreversible offshoreutbygginger med 40–50 års perspektiv når man ikke vet hvordan produksjonen av skiferolje vil responere, legger han til.

Rystad Energy

Statoil: Må bygge med lave utslipp

Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil sier selskapet i planleggingen av nye utbygginger hele tiden forholder seg til at det er stor usikkerhet rundt oljeetterspørselen i årene fremover.

– Vi vil uansett trenge nye felt fordi produksjonen faller, men da blir det enda viktigere at det er feltene som kan produseres med lavest utslipp som bygges ut, sier han.

– Og det er deres planlagte felt?

– Vi vet at vi produserer med lavere utslipp enn det globale snittet på norsk sokkel, og vi har ambisjoner om å gjøre det enda bedre, sier Pedersen. Han legger til at Statoil legger inn en fremtidig pris på CO2 på 50 dolar per tonn for alle prosjektene selskapet planlegger.

Spår prisvekst og oljemangel om få år

Samtidig som IEA har beregnet hvor mye oljeproduksjonen må ned under Paris-avtalen, advarer byrået mot produksjonsfall og prisstigning på olje i årene fremover.

Oljeprisfallet de siste to årene har gjort at oljeselskapenes investeringer i nye prosjekter er kuttet kraftig, og byrået ser ingen tegn til bedring i 2017. Også norske oljeselskaper har kuttet investeringene kraftig de siste årene.

Selv om markedet de siste årene har vært preget av overproduksjon, vil situasjonen raskt snu til oljemangel dersom ikke investeringene tar seg kraftig opp i 2018. Det vil gi en oljepris i 2020 på rundt 80 dollar fatet, mener IEA.

Faren er imidlertid stor for at prisen faller raskt igjen med en slik utvikling.

– Risikoen er stor for at vi igjen får en ny sprekk, fordi etterspørselen nå er mer sensitiv til prisutviklingen, samtidig som USA kommer til å øke produksjonen av skiferolje når prisen kommer opp på et slikt nivå, sier Kjus.