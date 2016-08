Oljebransjen tar selvkritikk: – Vi trenger ikke 50 forskjellige nyanser av undervanns-gul

– Eldar, jeg håper du ble imponert nå, sier konserndirektør for teknologi, prosjekt og boring i Statoil, Margareth Øvrum.

Mandag morgen la hun frem tall som viser at Statoil sammen med partnerne har klart å redusere kostnadene for første utbyggingsfase av gigantfeltet Johan Sverdrup med 20 prosent sammenlignet med planen de la frem i fjor.

Utbyggingen vil nå koste 99 milliarder kroner, noe som vil si at feltet vil være lønnsomt så lenge oljeprisen er over 25 dollar fatet.

– En imponerende prestasjon, var skussmålet fra en fornøyd konsernsjef Eldar Sætre.

40 prosent «rabatt»

Flere ferske tall viser at kostnadene i oljebransjen nå faller som en stein, etter å ha ligget på et skyhøyt nivå i flere år.

Nye beregninger analyseselskapet Rystad Energy har gjort for Aftenposten, viser at balanseprisen (snittprisen de trenger for å oppnå 10 prosent avkastning) for de 32 olje- og gassprosjektene som er ventet å komme i produksjon mellom 2018 og 2023, har falt med 17 dollar til 57 dollar per fat bare de siste 20 månedene.

Det tilsvarer en nedgang på 23 prosent.

En gjennomgang Oljedirektoratet har gjort på åtte av prosjektene som ligger fremst i utbyggingsprosessen, viser at kostnaden på disse har falt 40 prosent de to siste årene, ifølge Stavanger Aftenblad.

Kostnadskutt og omstilling står høyt på agendaen når oljebransjen møtes til oljemessen ONS i Stavanger denne uken.

Senest sist uke meldte Statoil at selskapet vurderer å kutte 600 stillinger i Norge. Kuttene kommer på toppen av de rundt 4000 stillingene (inkludert 1500 innleide) som allerede er planlagt kuttet.

Det aller beste eller det gode?

Men leder for bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener bransjen i stor grad har seg selv å takke, og at kuttene kommer på overtid.

– Det har vært en mangel på kostnadsbevissthet som gjorde at kostnadene nesten kom helt ut av kontroll. Man har valgt de aller beste løsningene der de gode hadde vært godt nok, og man har valgt selskapsspesifikke løsninger der standardiserte løsninger hadde vært godt nok, sier han.

– Det er et alvorlig tankekors at man har tillatt den veksten man har sett i kostnadene. Det fokuset man har nå, skulle man hatt hele tiden, legger han til.

Margareth Øvrum er enig i kritikken fra Schjøtt-Pedersen.

– Hvorfor begynte dere ikke på denne forenklingen tidligere, da kostnadsnivået var skyhøyt?

– Det kan du si. Det må hele industrien ta selvkritikk på, sier hun.

Mercedes – men ikke Rolls-Royce

Daglig leder Jarand Rystad i Rystad Energy er dels enig med Schjøtt-Pedersen.

– Det vil for eksempel kanskje lønne seg på sikt å kjøpe Mercedes hvis du skal kjøre taxi, i stedet for en Lada som du kanskje må reparere på hele tiden. Men det vil aldri lønne seg å kjøpe Rolls-Royce. En ting er fokus på kvalitet, men en annen ting er overdreven kvalitet, og det er bare dumhet, sier han.

Han mener dette likevel bare forklarer en liten del av den siste tidens kostnadskutt.

– Når det er nedgangstider begynner alle å skylde på dumhet i fortiden, og glemmer de underliggende årsakene. Men folk er stort sett ikke dumme, sier han.

– Lite varig forbedring

Han sier kostnadene primært faller av fire grunner:

Lavere aktivitet: Aktiviteter blir rett og slett ikke gjort, eller skjøvet på.

Lavere leverandørpriser: Lavere etterspørsel gjør at oljeselskapene presser leverandørene. Marginer og kostnader presses nedover i hele verdikjeden.

Endrede kostnads-/inntektsberegninger: Selskapene kutter utgifter som er fornuftige ved høye priser, men som ikke lønner seg når prisene er lavere. For eksempel kan det lønne seg å ha helikopter til 30.000 dollar dagen stående i beredskap til å hente personell og deler for å unngå nedetid når riggraten (leien) er 600.000 dollar dagen - men ikke når riggen koster 150.000 dollar pr dag.

Når oljeprisen er høy, vil man ha ut all oljen og gassen fra et felt, selv om noe av den er kostbar og vanskelig å få tak i. Med lavere oljepris vil det lønne seg å la de vanskeligste og dyreste dråpene bli liggende.

Varige prosess- og teknologiforbedringer: – Her er det en del å gjøre. Bransjen blir tvunget til å tenke gjennom en del ting og se om det kan gjøres på smartere måter. Dette er de varige forbedringene, men dette utgjør foreløpig en liten del av kostnadsreduksjonene vi ser, sier Rystad.

50 shades of gult

Statoil-sjef Sætre sier det særlig er forenkling og standardisering av prosesser som gjør at prisene nå faller så kraftig. En slik standardisering vil tvinge seg frem i hele bransjen.

– Vi trenger ikke spesielle ventiler til hvert enkelt juletre (undervannsinstallasjon, red anm.) og vi trenger ikke 50 forskjellige nyanser av undervanns-gul, sa Eldar Sætre.

