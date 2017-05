Oljefondet har passert 8000 milliarder – det utgjør 1,5 millioner for hver av oss

– I forrige uke passerte fondet 8000 milliarder kroner etter en svært god start på året.

Oljefondets sjef Yngve Slyngstad tok det viktigste først da han tirsdag innledet i på høring i finanskomiteen på Stortinget.

– I første kvartal 2017 hadde fondet en avkastning på 3,8 prosent eller 297 milliarder kroner, det tredje beste kroneresultatet i fondets historie, fortsatte han.

Inn i andre kvartal i år har fondet fortsatt å legge på seg. Onsdag formiddag var det 8050 milliarder kroner i fondet.

Regnet som gjennomsnitt pr. innbygger i Norge, liten og stor, har hver nordmann rundt 1,5 millioner kroner i fondet.

Ligger foran anslaget

Dermed er en ny liten milepæl passert i fondets bratte vekstkurve. Hver nye 1000 milliarder som blir passert, er godt på vei et helt statsbudsjett. I 2017 er utgiftene på statsbudsjettet rundt 1300 milliarder kroner.

Hittil i år ligger fondet meget godt an i forhold til finansminister Siv Jensens anslag i 2017-budsjettet. I Nasjonalbudsjettet 2017 anslo hun at fondet skulle være verd 7671 milliarder kroner ved utgangen av året.

Solid vekst under Jensen

Jensen har vært finansminister i en fenomenal periode for fondet. Hun startet som finansminister i september 2013. Ved utgangen av denne måneden var verdien av fondet 4714 milliarder kroner.

Veksten er dermed 70 prosent – og enda har hun minst to kvartaler igjen som finansminister.

Jensen klarer nok ikke dobling på sine fire år i departementet, men det blir ikke veldig langt unna.

Hvis den svært gode avkastningen i første kvartal i år holder seg i de to neste kvartalene, kan Jensen til høsten avslutte sine fire år som finansminister med et fond på rundt 8500 milliarder kroner.

Men det avhenger i tillegg av hvor mye hun tar ut av fondet i månedene frem mot valget for å dekke underskuddet på statsbudsjettet i 2017.

Bestemmer fondets verdi

Fondets kroneverdi avhenger av tre forhold:

Tilførsel av friske oljepenger fra Finansdepartementet etter at årets statsbudsjett har tatt sitt, eventuelt uttak av penger fra fondet for å balansere statsbudsjettet hvis de friske oljepengene ikke er nok.

fra Finansdepartementet etter at årets statsbudsjett har tatt sitt, eventuelt uttak av penger fra fondet for å balansere statsbudsjettet hvis de friske oljepengene ikke er nok. Avkastningen i verdens finansmarkeder på de drøyt 8000 milliardene Slyngstad og hans folk forvalter.

på de drøyt 8000 milliardene Slyngstad og hans folk forvalter. Kronekursen som regner plasseringen i utenlandske penger om til norske kroner i fondets regnskap. Svekket kronekurs øker fondets verdi regnet i kroner.

I fjor begynte Jensen å ta penger ut av fondet for å balansere statsbudsjettet. De årlige friske oljepengene hun får inn fra borehullene var ikke nok.

I år fortsetter dette: Hun planlegger hun å ta 121 milliarder kroner ut av fondet, ifølge Nasjonalbudsjettet 2017.

Men det betyr ikke at hun tærer på fondets reelle verdi. Avkastningen på Wall Street og andre børser er fortsatt høyere enn det Jansen tar ut av fondet og det som trengs for å kompensere for den årlige prisveksten.

Mye til overs av avkastningen

Faktisk er det heller slik at ymse finansministre opp gjennom årene har brukt langt mindre oljepenger enn det som har vært avkastningen, regnet i løpende milliarder kroner.

Førsteamanuensis Fredrik Wulfsberg ved Høgskolen i Oslo og Akershus har regnet på brutto tilførsel av oljepenger fra borehullene, avkastningen av pengene i oljefondet og statens årlige bruk av oljepenger.

Oljefondets offisielle navn er Statens pensjonsfond utland, ofte forkortet SPU.

Alle Wulfsbergs tall er regnet i løpende kroner. Han finner at av en samlet løpende avkastning på noe over 3400 milliarder kroner siden 1996, har staten brukt omtrent 1500 milliarder.

Det betyr rundt 2000 milliarder kroner til gode i forhold til avkastningen, selv om noe av disse pengene må settes av for å kompensere for den internasjonale prisveksten.

I tillegg står hele summen av løpende oljeinntekter på sokkelen mer eller mindre trygt oppsamlet i Oljefondet. Jensens uttak av fondet er i dette regnestykket regnet mot avkastningen i fondet.