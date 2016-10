Oljefondet tapte 268 milliarder på sterkere krone

Krona styrket seg og påførte Statens pensjonsfond utland et så stort tap i tredje kvartal at selv ikke en avkastning på 4 prosent kunne veie opp for det.

Ved utgangen av september var oljefondet 58 milliarder kroner mindre enn tre måneder tidligere, ved utgangen av andre kvartal.

4 prosents avkastning

Statens pensjonsfond utland utgjorde ved utgangen av september 7.119 milliarder kroner, kom det fram da Norges Bank Investment management (NBIM) la fram fondets resultat for tredje kvartal fredag formiddag.

Oljefondet fikk en avkastning i kvartalet på 4 prosent, tilsvarende 240 milliarder kroner. Av dette bidro aksjeinvesteringene med en avkastning på 6 prosent og renteinvesteringene med 0,9 prosent.

Investeringer i eiendom fikk en avkastning på 2,4 prosent.

Aksjer bidro mest

– Aksjeinvesteringene hadde sterkest avkastning i kvartalet, og det var positiv avkastning i alle regioner. Dette var den største bidragsyteren til fondets resultat, sier NBIM-nestleder Trond Grande.

Resultatet er vesentlig bedre enn i andre kvartal, da avkastningen ble 1,3 prosent – og ikke minst en forbedring fra samme kvartal i fjor, da fondets avkastning var negativ. Da tapte fondet 273 milliarder kroner, en negativ utvikling på 4,9 prosent.

Bedre enn målestokken

Den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene slo referanseindeksen med 0,2 prosentpoeng.

I tredje kvartal ble det tatt ut 30 milliarder kroner av fondet. Kronekursen styrket seg mot hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 268 milliarder kroner.

Fondet består nå av 60,6 prosent aksjer, 36,3 prosent renteinvesteringer og 3,1 prosent eiendom.