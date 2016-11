Oljeprisen falt til laveste nivå siden august

Bakgrunnen er tall fra oljekartellet OPEC, som økte produksjonen med 240.000 fat pr. dag i oktober.

Prisen på nordsjøolje falt fredag hele 3,3 prosent til 44,3 dollar fatet, rundt 1,6 dollar lavere enn et døgn tidligere. Prisen er dermed den laveste siden august.

De 14 landene i OPEC produserte tilsammen 33,64 millioner fat olje om dagen i oktober, en økning på 240.000 fat sammenlignet med måneden før. Tallene er i tråd med en rapport fra Det internasjonale energibyrået IEA, som torsdag opplyste at OPEC-landene pumper opp olje i rekordstore mengder.

Har falt kontinuerlig

Oljeprisen har falt kontinuerlig fra et nivå på 52 dollar for en måned siden.

OPEC sendte prisene opp fra historiske bunnivåer etter at kartellet tidligere i år varslet at de ville jobbe for å minke produksjonen for å øke prisene.

Men en avtale om produksjonstak lot vente på seg, og det er knyttet stor spenning til det neste OPEC-møtet i Wien 30. november.

OPEC har sagt at de også ville prøve å få ikke-medlemmer med på et kutt i produksjonen. Det kan bli vanskelig.

Mens OPEC-landene selv pumpet opp betydelig mer olje enn de hadde spådd, ventes produksjonen fra ikke-OPEC-medlemmer som Russland, Brasil, Canada og Kasakhstan også å øke kraftig.