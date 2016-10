Oljeservice-streiken er over

– Etter tre uker med streik fikk Industri Energi gjennomslag for kravet om å utjevne lønnsforskjellene mellom oljeserviceansatte og andre oljearbeidere, sier forhandlingsleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Industri Energi og Norsk olje og gass ble enige klokken 14 tirsdag ettermiddag. Dermed avsluttes oljeservicestreiken som har stanset 17 rigger på sokkelen.

Streiken begynte onsdag 21. september klokken 7. Først 20 dager senere ble altså partene enige om en ny avtale.

Måtehold

– Vi får en varig endring av lønnsmatrisen som våre medlemmer vil tjene på, sier Ommund Stokka i Industri Energi.

Også på arbeidsgiversiden er man tilfreds med å ha kommet til enighet.

– Vi er naturligvis fornøyde med at streiken er avsluttet. Vårt mantra i forhandlingene har vært måtehold og ydmykhet overfor den svært krevende situasjonen industrien og dens mange ansatte befinner seg i. Nå har vi funnet en løsning gjennom omdisponering av lønnsmidler, sier forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

Permitteringer

Under konflikten har Industri Energi tatt ut om lag 300 medlemmer i streik i Schlumberger Norge AS, Baker Hughes Norge AS, Halliburton AS, Oceaneering AS og Oceaneering Asset Integrity AS.

I underkant av 600 personer har i streikeperioden blitt permittert i Norsk olje og gass' medlemsselskaper som en direkte og indirekte følge av konflikten.

Norges Rederiforbund hadde i tillegg varslet om over 1.700 permitteringer blant riggselskapene i løpet av streiken.

Formidabel økning

Ifølge Industri Energi er avtalen de har forhandlet seg fram til, bedre enn tilsvarende avtale som fagforbundet Safe forhandlet fram for sine medlemmer. Ommund Stokka sier en fagarbeider hos Industri Energi vil kunne tjene opptil 199.000 kroner mer på deres oppgjør enn på oppgjøret hos Safe.

– Dette representerer en formidabel økning for fagarbeiderne innen oljeservice, sier Stokka. (NTB)