Olsen gir gass i boligmarkedet. Finanstilsynet henger i bremsene.

– Lav boligbeskatning, høy inntektsvekst og lav rente som er forventet å bli lav lenge, har vært viktige drivkrefter.

Slik forklarer finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen veksten i gjeld og boligpriser. Torsdag skrev han brev til finansministeren. Det inneholdt flere forslag for å dempe etterspørselen etter lån.

Får han gjennomslag for forslagene, kommer færre nordmenn til å få lån.

Finanstilsynet og Norges Bank er lokalisert i det samme bygget i Oslo sentrum:

I den ene halvdelen har sentralbanksjef Øystein Olsen satt styringsrenten ned til historisk lave 0,5 prosent.

Vegg i vegg får Baltzersen den lave renten inn på sitt bord. Han må håndtere konsekvensene av det Olsen gjør.

Begge er på ulikt grunnlag underlagt Finansdepartementet:

Der er finansminister Siv Jensen ansvarlig for det Baltzersen kaller «lav boligbeskatning», som driver opp boligpriser og gjeld.

De tre ser ikke akkurat samkjørte ut.

Har hvert sitt mål

Forklaringen på at det knaker i trekanten er enkel. Hver av dem prøver å oppfylle mål som vanskelig kan oppfylles samtidig, gitt den kompliserte virkeligheten.

Olsen vil ha stabil fart i økonomien til moderat prisvekst. Baltzersen vil ha akseptabel gjeldsvekst. Jensen vil at boligeierne skal være fornøyde frem mot valget neste høst.

Når flere mål er krevende å oppfylle samtidig, kan det hjelpe å innføre flere virkemidler.

I torsdagens brev foreslår Baltzersen et nytt: maksgrense for lån i forhold til inntekt.

Peker på renten

I brevet minner Baltzersen først om de dårligere tidene etter at oljeprisen falt for to år siden.

«Til tross for dette, er gjeldsveksten og boligprisveksten fortsatt høy. En viktig drivkraft bak denne utviklingen er rekordlav rente og forventninger om at dette skal vedvare», skriver han om Olsens rentekutt.

Her ligger det både gleder og farer: «En slik utvikling vil bidra til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe, men øker samtidig risikoen for senere brå og kraftig boligprisnedgang og økonomisk tilbakeslag».

Renten enda lavere

Det trenger ikke bli lettere for Baltzersen fremover. Olsen på nabokontoret varslet før sommeren at styringsrenten blir enda lavere, og at den vil holde seg omtrent uendret i alle fall de neste tre årene.

Norges Banks lovnad er derfor å gi enda mer gass, samtidig som Baltzersen prøver å trekke stadig mer i bremsene for å dempe den farlige gjeldsveksten.

Stadig flere økonomer tror Olsen endrer mening. 22. september skal han ha pressekonferanse. Da kommer han nok inn på fremtidige rentekutt.

Tre roller

Olsen og Baltzersen har hver sin rolle i den økonomiske politikken. Baltzersen ser sin rolle slik

– Finanstilsynets oppgave er å overvåke risikoen i den enkelte bank og i det finansielle systemet, herunder foreslå tiltak som kan redusere systemrisiko, sier han til Aftenposten.

I tillegg skal han ivareta forbrukerhensyn.

Olsens oppdrag er å holde ledigheten lav og veksten stabil, gitt at målet om 2,5 prosent årlig prisvekst er i sikte. Han bruker styringsrenten

Dette har sideeffekter som gjør Baltzersens jobb vanskeligere.

På toppen

På toppen sitter selvsagt Siv Jensen. Hun styrer skattereglene og rollene de to andre skal ha.

Baltzersen avgrenser teigene.

– Rentepolitikk er Norges Banks ansvar, og vi gir ikke Norges Bank råd om rentefastsettelsen. Skattepolitikken er Finansdepartementets oppgave, og her har vi bare påpekt sammenhengen mellom boligskatt og etterspørselen etter lån og boliger, sier han.

Men uansett: I alle fall i Oslo-området vil fortellingene om prisveksten på den og den leiligheten surre rundt lunsjbordene en god stund ennå.