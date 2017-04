Omdømmefall for Rema etter Æ

Remas omdømme har falt med 7,3 poeng siden i fjor, ifølge kommunikasjonsbyrået Apelands årlige omdømmeundersøkelse, skriver Dagens Næringsliv. Det gjør dem til det selskapet som har den mest markante nedgangen blant dagligvarekjedene.

Konkurrentene Kiwi og Coop havner blant selskapene med best omdømme i Norge.

Hele undersøkelsen offentliggjøres på et seminar senere på torsdag. Det er en liste over Norges 50 mest synlige virksomheter basert en nominering gjennomført av kommunikasjonsbyrået Apeland og Reputation Institute.

– Folk er forbannet på Rema

Rema har vært i hardt vær etter at det ble kjent at de kastet ut kjente merkevarer og lanserte appen Æ nå i januar.

Bakgrunn: Aftenposten avslørte i høst at Rema kaster ut merkevarer. Her forklarer de hvorfor.

Administrerende direktør Ole Christian Apeland i Apeland er ikke overrasket over Remas omdømmefall og sier til DN at Rema har vært et selskap folk er veldig glade i.

– De faller på alle dimensjonene i år. Det ser vi at i stor grad skyldes «bestevenn»-strategien, fordi folk er forbannet på at de ikke får tak i varene de vil ha, sier han til avisen.

«Bestevenner» koster Rema dyrt

Det var da leverandørene og matkjedene startet forhandlingene i høst at Aftenposten avslørte at Rema 1000 ønsket å kaste ut kjente merkevarer fra hyllene. Dette ble tydelig i januar, da det ble kjent at Coca-Cola, Hansa, Borg, Mack og CB var blant varene som ikke lenger skulle bli å finne i Rema hyllene. I tillegg forsvant Lerum syltetøy og en rekke Colgate- og Palmolive-produkter ut av hyllene.

Etter at Rema solgte enkelte Coca-Cola-flasker med tap et par måneder, ble de rett før påske enige om en ny avtale og flere Coca-Cola-produkter fikk igjen plass i hyllene. Også Hansa Borg og Mack fikk andre avtaler på plass.

Bakgrunn: Har du opplevd at varer du var glad i forsvant over natten? Her kan du lese mer om en av grunnene til at det skjer.

Februar måned viste likevel fryktelige tall for Rema 1000, etter to måneder med mye støy rundt vareutvalget, «bestevenn»-strategien og appen Æ.

I begynnelsen av mars, kunne Aftenposten fortelle at de to første månedene av 2017, etter at Rema 1000 i januar lanserte Æ-app og «bestevenn»-strategi, har vært katastrofale for kjeden.

Norges største lavpriskjede la likevel frem et rekordsterkt årsresultat.

Kommunikasjonsdirektør Mette Fossum beskriver fallet i omdømmeundersøkelsen som en «tydelig tilbakemelding» overfor DN, men sier at variasjoner i slike undersøkelser er noe de kan leve med.

Finn på topp

Hele 15 virksomheter får over 80 poeng på årets måling, og havner dermed i kategorien «fremragende omdømme». På topp troner Finn.no for tredje året på rad, skriver DN.

I tillegg til Rema, er det Posten som faller mest. Flyselskapet Ryanair er fortsatt den bedriften som har dårligst omdømme i Norge, ifølge denne undersøkelsen.

I høst gjennomførte Ipsos MMI sin årlige omdømmeundersøkelse. Da var det DNB som fikk gjennomgå med tidenes største fall på denne undersøkelsen.