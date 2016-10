Omdømmet til DNB faller kraftig

I 2013 lå DNB på 23. plass i rangeringen av nordmenns totalinntrykk av de største selskapene. I år er DNB den store taperen, og faller fra en 44. plass i fjor til 60. plass i år.

Sidestilles med NSB og Tines omdømmefall

Dette er et av de største fallene fra et år til et annet siden de årlige analysene startet for 25 år siden.

Nordea faller nest mest på rangeringen.

– For DNB er det nok avsløringer i kjølvannet av Panama Papers som ligger bak. I noen grad for Nordea, men i særdeleshet DNB, mener avdelingsleder Kristin Rogge Pran i Ipsos.

Pran mener DNBs omdømmefall kan sidestilles med det NSB opplevde etter Åsta-ulykken i 2000, og det negative fokuset Tine fikk mot seg da selskapet ble anklaget for å presse utfordreren Synnøve Finden ut av dagligvarebutikkenes ostehyller.

Fakta: Disse faller mest De fem selskapene som faller mest fra i fjor til i år (plassering på Ipsos’ indeks i parentes): Telenor (- 26)

Statoil (- 31)

Siemens (- 32)

Nordea (- 35)

DNB (- 133)

Mener toppsjefen i DNB er problemet

Pran sier at målingen ble tatt opp i april, like etter at Panama Papers-saken eksploderte i Aftenposten, og at sammenfallet i tid setter sitt preg på resultatet.

– For DNB er det imidlertid viktig å ha for seg at utslaget i år nok blir forsterket av at det ikke er så lenge siden sist DNB var utsatt for kritikk. DNBs omdømme falt også mye for to år siden, sier Pran.

Professor ved Norges Handelshøyskole, Tor W. Andreassen, er ikke overrasket over DNB-fallet og mener det må tas et snarlig grep for å snu situasjonen:

– Fordi problemene er grunnleggende og knyttet til en rekke forhold over tid, må toppsjefen selv, Rune Bjerke, trekke seg eller bli fjernet av styret. Bare slik kan banken gjenvinne sin tillit i markedet. Det er brutalt, men den som er ansvarlig for det enorme fallet må tre til side, mener Andreassen.

Fakta: Ipsos omdømmeundersøkelse Gjennomført av den norske avdelingen av det franske selskapet Ipsos. Målingene har pågått i 25 år og gjennomføres hvert år. I år har datainnsamlingen skjedd i perioden 24. april til 10. juni 2016. 1069 personer har deltatt i årets undersøkelse. Utvalget er representativt for befolkningen over 18 år.

Derfor faller omdømmet

Avviser generelt omdømmeproblem

I DNB er oppfatningen en helt annen. Konserndirektør for kommunikasjon, Thomas Midteide, har følgende reaksjon på bankens omdømmefall:

– Vi opplever ikke et generelt omdømmeproblem, men at fallet skyldes en enkelt sak. Det enorme medietrykket rundt Panama Papers siden mars har åpenbart gitt oss et omdømmefall. Langt viktigere enn omdømmemålingen er imidlertid at kundene har tillit til oss og tjenestene vi leverer. Vi vokser både i utlånsvolum og i markedsandel på boliglån, og blir valgt som bank i hard konkurranse med andre flinke aktører.

Til professor Andreassens konklusjon om at skifte av konsernsjef er eneste løsning, sier han:

– Det er helt og holdent styrets beslutning, og de har sagt de har full tillit til konsernsjefen. De har nok en bredere vurdering enn én enkelt omdømmemåling.

– Dere har falt på omdømme før og varslet tiltak, hvor er det blitt av resultatene?

– Omdømmet for et av Nordens største finanskonsern går opp og ned, men vi er avhengig av tillit over tid fra kundene våre og samfunnet vi er en del av. Før mars hadde vi den høyeste kundetilfredsheten vi har målt, og vi skal tilbake til det nivået igjen.

NSB og Norwegian øker

Streikerammede NSB klatret gradvis oppover. På totalindeksen hopper selskapet opp fra en 38. plass i fjor til en 18. plass i år.

Av de selskapene som har størst positiv endring siden i fjor kommer NSB på annenplass, bare slått av Telia Sonera.

Norwegian bedrer også sin posisjon betydelig. Andelen som har et godt inntrykk av selskapet øker fra 59 til 69 prosent, og andelen dårlig inntrykk synker tilsvarende.

Likevel, når det gjelder totalinntrykket er det SAS som er først på en sjetteplass mens Norwegian er henvist til en tiendeplass.

Andre selskaper som hopper oppover på omdømme-rankingen er KLP, Tryg, Veidekke, Nortua og Avinor.

Reitan-gruppen svekket

Eierne av Rema 1000-kjeden, Reitan-gruppen, må tåle nok en svekkelse av omdømmet. Faktisk har eierne av Norges største dagligvarekjede fått sitt omdømme svekket hvert år siden 2012, og falt markant fra 2014 til 2015.

Nå ligger selskapet på en 65. plass. I år er det igjen nedgang i de som har et godt inntrykk av selskapet, fra 40 til 37 prosent. Dette i motsetning til f.eks. konkurrenten Coop Norge, som skiller seg positivt ut i forhold til de andre dagligvarekjedene.

Den nyvokste dagligvarekjempen havner helt oppe på 4. plass når folk blir spurt om hvordan de vurderer selskapets omdømme. Norgesgruppen, som eier kjeder som Kiwi og Spar, havner på en 39. plass.

NRK vinner igjen, Aftenposten avanserer

Som i fjor topper NRK listen over mediebedriftene med det beste generelle omdømmet, viser Ipsos-analysen. Åtte av ti spurte har et meget godt eller ganske godt inntrykk av NRK, og dette er en liten økning fra i fjor.

– Fantastiske tall for oss, sier NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen og understreker at selskapet skal gjøre alt for å beholde denne posisjonen.

– Det gjør vi bare ved å fortsette å levere godt norsk innhold som folk liker, og sørge for å beholde publikums tillit, sier Eriksen.

Hovedkonkurrenten, TV2, ligger på en femteplass, mens TV Norge havner på en 23. plass.

Av avisene er det Aftenposten som gjør det best. Avisen har rykket opp til en 9. plass på totalrangeringen. For fem år siden lå avisen rundt en 30. plass.

Syv av ti svarer at de har meget godt eller ganske godt inntrykk av avisen.

Avisen Verdens Gang havner på en 36. plass, mens Dagbladet ligger på en 41. plass.