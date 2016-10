Onsdag får du reseptmedisiner på nett. Det kan bety kroken på døren for mange distriktsapotek.

– Dette har vi jobbet aktivt for i over to år, sier administrerende direktør Geir Eide i Komplett Apotek.

I den sure Vestfold-vinden utenfor de flere tusen kvadratmeterne lagere til morselskapet Komplett.no, åpner han døren til Komplett Apotek. Han ler litt, men alvoret ligger der:

– For å kunne drive apotek, må vi ha et fysisk utsalgssted. Det står i loven. Derfor har vi bygget dette apoteket, sier han, og viser til regelverk om 2 meter fra ventestolen (lovpålagt) til betjeningsområdet.

Skilleveggen mellom betjeningsdiskene er også lovpålagt. Bladene Allers og Hjemmet er lagt ut så kundene skal kunne kose seg mens de venter, men Eide forventer ikke et rush av kunder her.

Det er heller ikke meningen.

I hyllene står det litt hudprodukter, men plaster, Paracet og andre vanlige apotekvarer er det kjemisk fritt for i dette lokalet.

– Vi har lageret bak her, sier han og viser inn i nabolokalet, rommet der de seks farmasøytene sitter klare til å ta imot spørsmål fra kunder.

50 millioner resepter årlig

I fjor ble det solgt reseptpliktige legemidler for nesten 21 milliarder kroner, en økning på over 9 prosent fra året før. I tillegg ble det solgt reseptfrie varer og andre varer for tilsammen nær 10 milliarder, viser tall fra Apotekforeningen.

– Det utstedes 50 millioner resepter hvert år i Norge, og vi ønsker å få en del av dette markedet, sier farmasøyt og driftsdirektør Stig Henning Pedersen i Komplett Apotek.

Han og Eide har hver sin lille eierandel i apoteket, men hovedeier er nettselskapet Komplett Group, som eier 94 prosent.

Også Apotek1 og Vitusapotek åpner nettapotekene sine ved første mulighet, onsdag morgen.

– Dette er en stor milepæl for vår næring som har levert legemidler til det norske folk i over 400 år. Vi er glade for at våre kunder nå også kan handle reseptmedisin via internett, og er takknemlig for at dagens regjering har lagt til rette for dette. Nettapotek er en stor forenkling, spesielt for dem som bor langt fra nærmeste apotek, sier administrerende direktør Øyvind Winther i Apotek 1.

Bekymret for distriktsapotekene

Seksjonssjef i Legemiddelverket Jørgen Huse sier til Aftenposten at dette har vært en lang prosess. Hovedårsaken har vært bekymringen for de lokale apotekene, at disse skal miste sitt markedsgrunnlag.

– Nettapotek er en irreversibel prosess, men nå er det ønsket av både politikere og forvaltningsmyndigheter, sier Huse.

En annen utfordring Huse trekker frem er forsendelsene. Her forventer han at aktørene er profesjonelle og får levert legemidlene uten at de forringes. Dette gjelder spesielt varer som skal holdes kjølig.

– Et nettapotek kan ikke erstatte et fysisk apotek, blant annet fordi et nettapotek ikke har like streng leveringsplikt, som et fysisk apotek har.

Ellers peker Huse på at det blir spennende å følge med på hvordan nettapotekene løser veiledningsplikten overfor forbrukerne. Dette er et viktig punkt i forbindelse med utlevering av resepter.

– Vi er spent på hvordan de ulike kjedene løser dette med direkte kontakt mellom kunder og personale, sier Huse.

Borgen, Ørn

– Til stor glede for kronikere

Vitusapotek sier til Aftenposten at de har stor tro på nettapoteket.

– Vi tror spesielt at kronikergrupper vil ha stor glede av å eksempelvis kunne abonnere på sine medisiner, mens de akutt syke kanskje heller vil oppsøke et apotek og ikke vente en dag eller to, sier kommersiell direktør Marianne Næss i Vitus.

Akkurat dette markedet har også Komplett Apotek sett seg ut som en målgruppe.

– Vi har jobbet tett opp mot foreninger for å få til samarbeid med dem. I tillegg til faste medisiner, trenger de også ofte ekstraprodukter, og da kan vi lage gode pakker. Blant annet har vi overtatt netthandelen til Psoriasis- og eksemforbundet, sier Pedersen.

Fakta: Apotek i Norge Ved årsskiftet var det 834 apotek i Norge, ifølge Apotekforeningen. De omsatte i 2015 for 30,5 milliarder kroner. 20,7 milliarder kroner kom fra salg av reseptpliktige legemidler, mens 2,4 milliarder kroner kom fra reseptfrie legemidler. I tillegg ble det omsatt andre varer for 7,2 milliarder kroner. Apotek1 er størst, med 296 heleide apotek. Vitusapotek har 224 heleide apotek. Boots har 156 heleide apotek. Det finnes 126 selvstendige apotek og deleide kjedeapotek, av disse er det rundt 75 av Ditt Apotek, som er knyttet til Vitusapotek. I tillegg finnes det 32 sykehusapotek. Kilde: Apotekforeningen

Mange av disse bruker en del dyre kremer og apoteket legger da også til rette for å kunne søke om refusjon.

Diskresjon viktig

– Dette er en litt krevende prosess for den enkelte, hvor man må spare på kvitteringene, få stempel, fylle ut søknadsskjema og så sende inn. Vi kan ordne alt dette, så sender vi kunden søknadsskjema ferdig utfylt til signering, inkludert frankert konvolutt, forklarer Pedersen.

Han legger til at mange kunder vil sette pris på diskresjonen som gis ved å handle på nettet.

– I undersøkelsene våre sier kronisk syke at de føler seg sykeliggjort av å gå på apoteket. Dessuten er det fremdeles belastende å eksempelvis være psykisk syk og hente medisin mot dette, sier Pedersen.

I Norge og EU regnes disse pillene for legemidler, men Tollvesenet regner dem som godteri. Dermed må importøren betale både sukkeravgift og legemiddelavgift.

Forutsetningen for å drive netthandel med reseptbelagte medisiner er at nettløsningen er godkjent av myndighetene. Sikkerheten må være godt ivaretatt, så alle kundene må logge inn med BankID. I tillegg må apotekene ha løsning for å rådgi og veilede kundene underveis i prosessen, tilsvarende de rådene de får på apoteket.

Ekspresslevering

– Vi tilbyr likeverdige alternativer dersom det finnes, sier Pedersen.

Han forklarer at de også har spesialemballasje for å holde varene i riktig temperatur under forsendingen.

– I tillegg kommer vi med en kjøleløsning for å kunne levere blant annet insulin. Da vil den bli levert ekspress over natten.

Også Vitus jobber med en ekspresslevering, den kommer på plass i løpet av november.

– Da vil vi utnytte våre fysiske apotek og kunne levere medisinene på døren innen et par tre timer, sier Næss.

Boots avventer

Boots, som er den tredje apotekkjeden i Norge, antyder at det kommer til å åpne for reseptbestilling etter hvert.

– Litt overraskelser skal det jo være for konkurrentene våre i markedet, skriver administrerende direktør Margrethe Sunde i Boots Norge i en e-post til Aftenposten.