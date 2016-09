Opec enige om produksjonskutt

Rundt klokken 20.15 meldte nyhetsbyrået Reuters at OPEC skal ha inngått en avtale om å sette ned oljeproduksjonen. Lignende rykter hadde sirkulert allerede i et par timer, noe som hadde fått oljeprisen til å bevege seg oppover.

Meldingen fra Reuters skjøt enda mer fart i oljeprisen, som på det meste har vært oppe i en økning på over 5,7 prosent i løpet av dagen.

Første kuttavtale på åtte år

Ifølge Reuters har OPEC blitt enige om å begrense kuttet til 32,5 millioner fat per dag.

Det er første gang siden finanskrisen at oljekartellet har klart å bli enige om å kutte produksjonen.

Ifølge Bloomberg skal kuttperioden gjelde fra januar til august.

I januar ble deler av OPEC enige om en avtale. Det sendte oljeprisen opp fra 35 til 50 dollar fatet.

Prisen falt noe tilbake igjen

Rundt klokken 20.30 klatret prisen på et fat nordsjøolje til over 49 dollar fatet - for første gang på et par uker.

Senere falt oljeprisen rundt et prosent tilbake igjen.

Det amerikanske markedet reagerer positivt på nyheten, men uten å fly i taket. Den brede indeksen S&P 500 har gått opp 0,36 prosent rundt klokken 21.20.