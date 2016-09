Opptur på Oslo Børs etter OPEC-kutt

Hovedindeksen på Oslo Børs er opp 1,7 prosent til 619,18 poeng etter handelsstart.

Etter at den historiske avtalen om OPECs produksjonskutt på 750.000 fat ble inngått onsdag kveld, satte det fart på både oljeprisen og verdens børser. OPEC produserer rundt en tredel av de omkring 100 millioner fat olje som konsumeres i verden daglig.

Oljeaksjene trekker opp

Det er særlig oljeaksjene som trekker børsen opp. Seadrill går opp 18,3 prosent. Statoil øker med 5,4 prosent, Subsea 7 legger på seg 6,4 prosent, PGS 9,4 prosent og DNO 8 prosent.

De største europeiske børsene går også opp torsdag. I London stiger FTSE 100-indeksen 1 prosent. I Frankrike er CAC 40 opp 1,4 prosent, og DAX 30-indeksen i Frankfurt stiger 1,1 prosent.

I morgentimene torsdag klatret Hang Seng-Indeksen i Hongkong opp 0,58 prosent til 23.775,82 poeng, og Nikkei-indeksen i Tokyo steg med hele 1,4 prosent til 16.699,18. Samtidig gikk Topix-indeksen opp 0,6 prosent.

I Shanghai var oppgangen på 0,6 prosent, Sør-Koreas Kospi-indeks gikk opp med 0,7 prosent og i Australia var stigningen hele 1 prosent.

Oljeprisen har gått opp rundt 6 prosent siden OPEC-kuttet. Et fat nordsjøolje omsettes for 48,3 dollar, mens amerikansk lettolje handles for 46,9 dollar fatet. (©NTB)