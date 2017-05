Orkla-sjefen: Håper Rema lykkes!

Det kommer frem i en børsmelding fra det tradisjonsrike, norske industrikonsernet.

Tirsdag morgen melder Orkla at omsetningen i første kvartal økte med fem prosent til 9081 millioner kroner.

Orkla er kjent for sine sterke merkevarer som Grandiosa, Nora, Stabburet, Blenda, Kims, Polly, Stratos og Toro. I vinter ble snacksprodusenten Kims kastet ut av Remas butikker som et ledd i Remas «Bestevenn»-strategi.

– Vi har tapt noen posisjoner og vunnet andre. I sum er det ganske nøytralt, sier konsernsjef Peter Ruzicka om Remas strategi.

Han mener at den strategien Rema nå har valgt, er det samme lavpriskjedene brukte for mange år siden, da ikke alle varene var tilgjengelige over alt.

– Jeg håper Rema lykkes med strategien sin og ønsker dem alt godt, sier han, uten å ville si noe mer om hvordan denne strategien vil påvirke Orklas salg.

Fakta: Orkla i første kvartal Tall i mill. kr. (Første kvartal 2016 i parentes.) Omsetning 9081 (861) Driftsresultat 900 (817) Resultat før skatt 1295 (1251)

Orkla skriver i børsmeldingen om resultatet at fremgangen i hovedsak er relatert til vekst innenfor merkevarevirksomheten.

– Håpet på bedre bunnlinje

– For 12. kvartal på rad kan vi vise til organisk salgsvekst i markedet, preget av sterk internasjonal konkurranse. Fortsatt er det vekst i de fleste av de markeder Orkla opererer i, selv om veksten er avtagende, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka under presentasjonen før han legger til:

– Jeg hadde håpet å se enda bedre tall på bunnlinjen for merkevarene i første kvartal, sier han.

Overfor Aftenposten presiserer han at det kommer prisøkninger i tiden fremover, for det har vært økninger i råvarene de ikke har fått tatt inn ennå.

– Det er ikke noe dramatisk, beroliger han.

Nesten 5 «grandiser» pr. nordmann pr. år

Ruzicka peker også på den 500 millioners investeringen på pizzafabrikken på Stranda som spesielt viktig for Orklas fremtid.

– Dette er en investering over fem år, men underveis det vil gi oss muligheter til innovasjon og nye pizzaer, sier konsernsjefen.

I løpet av 2016 solgte Orkla mer enn 24 millioner pizza Grandiosa i Norge. For første gang på mange år, økte markedsandelen med 2,4 prosent. Og for første gang solgte de for mer enn 1 milliard kroner av den populære og utskjelte pizzaen.

Med et bilde av en smilende, Mariekjeks-spisende gutt i bakgrunnen, sier Ruzicka at han vil vise frem noen av de siste invasjonene deres.

For ordens skyld, Orkla-eide Sætre startet produksjonen av Mariekjeks i 1938. Orkla har en rekke gamle merkevarer i sin portefølje, noe som passer nordmenn godt, siden vi er blant de mest tradisjonelle mathandlerne i verden.

Det neste bildet viser imidlertid nye truser fra Pierre Robert, proteinbarer, veganske produkter og en «nybakt» Grandiosa.

– Pizzaen er godt mottatt i markedet. Det har vært en lang prosess, å kunne levere denne slik at den kan fryses og likevel heve i ovnen. Foreløpig er det to varianter, men det kommer mer, sier han.

Fjorårets siste kvartal var en kraftig forbedring fra samme periode året før, men likevel lå resultatet 8 prosent under gjennomsnittet av analytikernes forventninger, ifølge Reuters og Financial Times.

Mot børsnotering av Sapa?

I tillegg til en lang rekke kjente merkevarer fra dagligvarebutikkenes hyller og disker, er Orkla også medeier i malingsprodusenten Jotun, et par kraftverk, noe eiendom og halvparten av aluminiumsgiganten Sapa.

Dagens Næringsliv skrev mandag denne uken at Orkla og Hydro, som eier den andre halvparten av Sapa, ligger an til å børsnotere selskapet, knapt fem år etter at de to etablerte Sapa sammen.

Sapa har 22.400 ansatte i 40 land, og er verdensledende innenfor produksjon av aluminiumsprodukter til bl.a. bygg- og anleggssektoren og bilindustrien.

Dette ønsket ikke Orkla kommentere under presentasjonen.