Panama betaler 400.000 kroner i måneden til PR-byrå som skal redde landets rykte etter Panama Papers

I et stort intervju med den tyske avisen Süddeutsche Zeitung forteller Panamas president for første gang til europeisk presse hvordan det har vært å ha hele verdens øyne rettet mot seg.

– Jeg tror dokumentlekkasjen fikk navnet Panama Papers fordi landet vårt har et så flott navn, sier president Juan Carlos Varela til Süddeutsche Zeitung.

Varela var på turné i Tyskland i slutten av oktober, blant annet for å drive skadebegrensning etter Panama Papers. Advokatfirmaet Mossack Fonseca, som dokumentene ble lekket fra, har hovedkontor i Panama by.

Det er advokatfirmaet det handler om, ikke landet, fastslår presidenten. Innbyggerne i Panama mener Panama Papers var en svertekampanje mot det lille landet.

Presidenten vedgår at skatteunndragelse er et globalt problem. Han lover at Panama vil starte automatisk informasjon av skatteopplysninger med andre land, men sier det kommer til å ta tid.

– Det kommer ikke til å skje over natten, sier han.

– Ramón Fonseca må ta ansvar for sine handlinger

Advokatfirmaet Mossack Fonseca, som dokumentlekkasjen Panama Papers ble lekket fra, har hovedkontor i Panama by. Advokatfirmaet ble grunnlagt av Jürgen Mossack og Ramón Fonseca.

Sistnevnte er presidentens nære venn. Ramón Fonseca var Juan Carlos Varelas partifelle og rådgiver frem til i vår.

– Han er fremdeles en god venn, sier Varela til Süddeutsche Zeitung.

De siste seks månedene har Ramón Fonseca gått til angrep mot en samlet internasjonal presse og kalt dem løgnere og venstreorienterte aktivister. Advokatfirmaet er fremdeles under etterforskning. Hovedkontoret i Panama by ble ransaket i april.

Varela vil ikke blande seg i politietterforskning, men sier at den kommer til å ta tid. Fonseca trakk seg som presidentenes rådgiver og nestleder i regjeringspartiet i vår, etter å ha mottatt spørsmål fra Süddeutsche Zeitung om Panama Papers.

Nå sier presidenten til den tyske avisen at det var han som ga Ramón Fonseca beskjed om å trekke seg.

– Han vil måtte ta ansvar for sine handlinger - og til slutt stå overfor en dommer, sier president Varela.

Tar avstand fra advokatfirmaet Mossack Fonseca

Ramón Fonseca bedyrer fremdeles sin uskyld og mener han ikke har gjort noe galt. Süddeutsche Zeitung spør president Varela om han er enig i det.

– Dersom han alltid hadde gjort det riktige, ville han ikke hatt noe problemer nå heller, sier Varela.

Presidenten opplyser at advokatfirmaet har sagt opp et tyvetalls medarbeidere. Flere filialer har måttet stenge.

– Selskapet er ferdig, sier han og understreker at han tar avstand fra advokatfirmaet.

Bruker 50.000 dollar i måneden på PR

Intervjuet med Süddeutsche Zeitung er satt opp av PR-byrået Bellwether, som har spesialisert seg på skadebegrensning.

Myndighetene i Panama inngikk en kontrakt med PR-byrået etter Panama Papers. Bellwether skal bidra til å gjenopprette landets rykte etter dokumentlekkasjen, samt hjelpe regjeringen i landet med «krisekommunikasjon», skriver ICIJ.

For dette får PR-byråets mann på saken, Mike Holtzmann, 50.000 dollar i måneden av myndighetene i Panama. Det tilsvarer over 400.000 kroner.

Holtzman har tidligere jobbet for myndighetene i Kina, da de de ville sikre seg OL. Syrias diktator Bashar al-Assad skal også ha bedt Holtzman om bistand.