Panama vil bort fra skatteparadisliste

Panama havnet på listen igjen i kjølvannet av den såkalte Panama Papers-avsløringene.

Samtalene med Frankrike er ment å vise hvilke fremskritt Panama har gjort for å styrke åpenhet og samarbeid i skattesaker, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i landet.

En enorm lekkasje av hemmelig materiale fra et advokatkontor i Panama viste hvordan rike og mektige personer over hele verden brukte skallselskaper i skatteparadiser for å skjule inntekter og formue og unngå beskatning.

Panama Papers: 6500 skattytere og selskaper under etterforskning

Panama hevder en rekke bilaterale skatteavtaler og en gransking gjennomført av internasjonale eksperter viser hvor alvorlig landet tar oppgaven med å rydde opp og endre det gamle inntrykket av et land i sentrum for tvilsomme finansielle disponeringer.

President Juan Carlos Varela truet i november Frankrike med represalier dersom franskmennene ikke fjernet Panama fra svartelisten. Også tidligere har landet stått på listen, men ble fjernet i 2012.