Panda fikk unge – aksjekursen til restaurantkjede gikk rett til værs

Mandag offentliggjorde Ueno Zoo i Tokyo at pandaene Shin Shin og Ri Ri ble foreldre. Fødselen er den første på fem år i denne dyreparken.

Nyheten førte umiddelbart til at investorene spekulerer hvor mye næringslivet i nærheten av dyreparken kommer til å tjene på den lille pandababyen. Tanken er at besøkende vil komme i flokker for å se det lille nøstet.

Dermed var det gjort. Restaurankjedene Totenko, som spesialiserer seg på kinesiske restauranter, og Seiyoken, som er kjent for sitt franske kjøkken, har begge store restauranter nær dyrehagen. I løpet av mandagen var aksjekursen til Totenko opp med hele 38 prosent, men endte med en oppgang på 6,7 prosent da børsen stengte.

Sultne besøkende påvirker aksjekursen

Aksekursen til Seiyoken tok det litt roligere, i løpet av dagen var de opp 11,3 prosent, men endte rett under Totenko på 6,5 prosent, skriver CNN Money.

Aksjekursene til begge selskapene har opplevd en voldsom oppgang siden det i februar ble kjent at de to pandaene i dyrehagen hadde parret seg. De som kjøpte aksjer i Totenko da, har opplev en oppgang på 30 prosent, mens de som investerte i Seiyoken har fått med seg en oppgang på 21 prosent.

Pandaene har lenge vært blant verdens mest utrydningstruede arter, men i fjor høst endret Verdens naturvernunion (IUCN) statusen fra utrydningstruet til sårbar. Det er rundt 1600 pandaer i vill tilstand i noen få fjellkjeder i Kina, pluss rundt 300 i fangenskap, de fleste i Kina.

Pandaene er svært populære i Japan, og særlig for turistindustrien. Ifølge et av estimatene CNN Money refererer, vil en pandafødsel påvirke økonomien med så mye som 243 millioner dollar.

Det hører også med til denne historien at Shin Shin fødte en pandaunge også i 2012, men at denne døde en uke senere.