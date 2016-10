Statoil opplyser at gasslekkasjen tirsdag ettermiddag skyldtes hydrogenutslipp i et bensinanlegg. Denne delen av anlegget ble raskt nedkjørt og trykkavlastet, ifølge selskapet. Hendelsen er den sjette på Statoils anlegg de siste to ukene, melder NRK.

Etter fem gasslekkasjer og en brann i denne perioden har Petroleumstilsynet bedt om et møte med den norske oljegiganten allerede onsdag morgen klokka 8.30.

Tilsynet mener liv kunne ha gått tapt i tre av hendelsene.

Tilsynet starter dessuten gransking av lekkasjen på Stureterminalen, brannen på Statfjord A og brønnproblemene på Statfjord A-plattformen.

– Det har vært mye Statoil den siste tiden, med flere svært alvorlige hendelser. På møtet må Statoil forklare hvordan de opplever hendelsene og hva som er bakenforliggende årsaker, sier pressekontakt Eileen Brundtland i Petroleumstilsynet.

Pressekontakt Elin Isaksen i Statoil sier til NTB at det er for tidlig å si hva som er årsaken til tirsdagens gasslekkasje.

«I tråd med instruks ble evakueringsalarm iverksatt og beredskapsorganisasjonen i Statoil mønstret. Ingen personer kom til skade», skriver selskapet på sine nettsider. 600 ansatte ble evakuert.