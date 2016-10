Priskrig på smågodt slår ihjel Kiwis sunnhetskampanje, mener ekspert

Mandag for en uke siden satte Rema 1000 ned prisen på smågodt til 5,90 kr pr. hekto i forbindelse med Halloween. Coop satte prisene ned med en gang og før helgen fulgte Kiwi opp.

««Sunnhet til folket» har alltid vært KIWIs viktigste budskap.»

Setningen over er hentet fra hjemmesidene til Kiwi, oppdatert 30 mars i år. Det var bare dager etter at kjeden avsluttet priskrigen på smågodt rundt påske. I ukene før hamstret barn og ungdom smågodt til 2,90 kr pr. hekto og kritikken fra ernæringseksperter haglet.

Les hvordan nordmenn har gått sjokoladebananas og harryhandler ett tonn godis fra Sverige hver dag.

På samme nettside står det at Kiwis mål er å gjøre sunn mat billigere. Her forklarer også kjeden at når en butikkjede kutter prisene, følger en annen etter.

– Vi har prøvd å ta samfunnsansvar

Det gjelder tydeligvis også usunn mat.

– Her gjør Kiwi det litt vanskelig for seg selv. De spekulerer i at folk i en kort periode overser deres posisjon om «Sunnhet til folket» bare de får smågodt billig. Jeg tenker at de er drevet av den sterke konkurransen mellom kjedene og at de glemmer den langsiktige merkevareposisjonen de har bygget opp, sier professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole.

Kiwi-sjefen Jan Paul Bjørkøy sier til Aftenposten at det er med tungt hjerte de satte ned prisen på smågodt:

– Vi har prøvd å ta samfunnsansvar og egentlig ønsket vi ikke denne priskrigen etter all støyen rundt priskrigen før påske, sier Bjørkøy.

– «Prøver å ta samfunnsansvar», sier du. Hva legger du i det?

– Vi hadde ikke tenkt å sette ned prisen på smågodt, men når en av våre konkurrenter gjør det, så må vi også gjøre det.

Lynau, Jan Petter

– «Må» dere det? Hva med slagordet «Sunnhet til folket»?

– Vi startet året med å lansere en bonus på 7,5 prosent på frukt og grønt og har aldri solgt mer noen gang. Vi tror noen vil kose seg i helgene, og da må vi være konkurransedyktige på pris, sier Bjørkøy.

Sier de vil tilrettelegge for sunne valg i butikkene

I Norgesgruppens samfunnsrapport «Ansvarlighet fra jord til bord» står det på en av de første sidene at de skal ta ansvar for folks sunnhet og ernæring, og:

«Vår ambisjon er å være best på sunn mat og å være den kjedegrupperingen som tar folkehelsen på alvor. Vi skal inspirere kundene til et velsmakende, variert og sunt kosthold og tilrettelegge for gode og sunnere valg i butikkene.»

Les også om hvordan nøkkelhullsmerkingen ble fjernet fra matvarene etter at Kiwi startet priskrig på nøkkelhullsvarene.

– Synes du at å sette ned prisen på smågodt er å tilrettelegge for gode og sunnere valg i butikkene?

– Vi velger ikke bort for kundene, de som vil kose seg en lørdag, skal få kose seg. Hver dag har vi gode priser på frukt og grønt, vi har bygget om butikkene og frukt og grønt er det første kundene møter når de kommer inn i butikkene. Samtidig har vi satt av mer plass til denne kategorien. Priskrigen på smågodt dreier seg bare om noen dager, sier Bjørkøy.

– Kiwi kunne tatt et valg

Professor Andreassen sier Kiwi burde holdt seg til slagordet «Sunnhet til folket».

– Kiwi har en så god posisjon at de ikke «må» noen ting. Å senke prisen på smågodt er et valg de gjør. Her kunne de valgt å ta en posisjon og vist at de virkelig mener alvor med slagordet sitt, sier Andreassen.

Kiwi-sjefen sier til Aftenposten at det var et dilemma å ta dette valget, men at de opplever at kundene forventer at de er billigst. Også på smågodt.

– Vi fikk reaksjoner fra kundene på at vi ikke satte ned prisene med en gang Coop og Rema gjorde det. Og da endte vi på at vi også satte ned prisene, sier Bjørkøy.

Opptatt av mat og matkjedene? Da foreslår vi at du kikker litt på disse sakene: