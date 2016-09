Aftenposten skrev lørdag om hvordan DNB-sjef Rune Bjerke i 2007 ville til bunns i bankens omstridte virksomhet i Luxembourg.

En DNB-styreprotokoll fra 11. september 2007 viser at Bjerke orienterte styret om at «vi vil gå gjennom alle rutiner ved Luxembourg-virksomheten», etter at daværende finansminister Kristin Halvorsen kritiserte banken for å reklamere med banksekretesse.

Fakta: Dette er saken Gjennom dokumentlekkasjen Panama Papers avslørte Aftenposten hvordan DNB Luxembourg gjennom en årrekke hjalp sine kunder med å opprette selskaper i skatteparadiser via det omstridte advokatfirmaet Mossack Fonseca. Hjort har konkludert med at DNB brøt interne etiske retningslinjer på to punkter: Tilbudet ble ikke godkjent etter instruks for nye produkter. Dessuten ble ikke praksisen stoppet i påvente av en omdømmevurdering. Rapporten fant ingen lovbrudd.

– Holder ikke å endre markedsføringen

I Hjort-rapporten som DNB-styret bestilte for å finne ut hvorfor DNB hjalp kundene inn i skatteparadiser, er den gjennomgangen imidlertid ikke nevnt.

I rapporten står det kun at det ble gitt en orientering til styret om kritikken fra Halvorsen, at Kredittilsynet hadde bedt DNB fjerne omtalen av banksekretesse, og at kundene fremover ville bli gjort oppmerksomme på plikten de har til selv å rapportere til norske skattemyndigheter.

– Når en konsernsjef på et styremøte sier at en skal gjennomgå rutinene, holder det ikke å endre markedsføringen på nettstedet, sier BI-professor Petter Gottschalk til Aftenposten og legger til:

– Når Hjort ikke nevner innholdet i denne protokollen og går god for DNBs versjon, er det slapp gransking.

Gottschalk mener rapporten fremstår som et bestillingsverk.

– Mandatet har satt klare grenser for hva Hjort skulle granske, og det er ikke offentliggjort.

DNB har tidligere uttalt at de mener mandatet er godt redegjort for i rapporten.

– Opptatt av det beste for klienten

Professor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo har i en kronikk i Aftenposten tidligere skrevet at hun mener DNB-rapporten fremstår som et bestillingsverk, og mener de nye opplysningene bekrefter at rapporten ikke er uhildet.

– I beste fall har Hjort gjort en dårlig jobb, i verste fall har det bevisst utelatt å ta med faktorer som kan være negative for ledelsen i DNB, sier Sjåfjell til Aftenposten.

Sjåfjell mener saken også reiser mer prinsipielle spørsmål om bruken av advokatfirmaer og revisjonsselskaper til denne type oppdrag.

– De ser tydeligvis på dette som et vanlig advokatoppdrag og er opptatt av å gjøre det som er best for klienten, sier hun.

DNB vil ikke svare

Bjerke har gjentatte ganger sagt at det var feil av banken å tilby postboksselskaper i skatteparadiser. Han fastholder også at han ikke kjente til tilbudet.

Hjort-rapporten som kom for en uke siden «frikjente» DNB-sjefen fordi han ikke visste.

Aftenposten har gjentatte ganger forsøkt å få et svar fra DNB på hvorfor Bjerke ikke fikk vite om praksisen i Luxembourg-banken, selv om banken sier at «alle rutiner ved Luxembourg-virksomheten» ble undersøkt i 2007. DNB svarer ikke på dette.

Informasjonssjef Even Westerveld i DNB svarer slik i en e-post:

«På oppdrag fra DNBs styre har Hjort foretatt en ekstern undersøkelse som bl.a. konkluderte med at DNB i perioden 2006–2008 brøt to av sine interne retningslinjer i forbindelse med det aktuelle tjenestetilbudet i DNB Luxembourg. Hjort har også redegjort for hvordan dette kunne skje, og har rapportert om sine funn til styret som oppdragsgiver. Rutinegjennomgangen Aftenposten refererer til, fortalte DNB om allerede i Dagsrevyen i august 2007.»

– Mer opptatt av omdømme

– Jeg er ikke overrasket over det som fremkommer i rapporten fra Hjort, men det bekrefter mine verste antagelser når man i vårt største finansselskap er mer opptatt av hva som kan skade omdømmet enn det som skader samfunnet, fremholder Sjåfjell.

Hun sier at man må kunne anta at næringslivet opptrer etisk og lovlydig.

– Men denne rapporten viser at vi må slutte å være naive. Det er noe grunnleggende feil med drivkreftene, det er for stor oppmerksomhet omkring fortjeneste og man er for lite opptatt av å drive på en lovlig og etisk måte.

– I Hjorts rapport er man utelukkende opptatt av at noe kan skade bankens omdømme, og ikke om det banken gjorde var uetisk eller lovstridig, sier Sjåfjell.

Har vurdert styreprotokollen

Hjort-advokat Kristin Veierød, som ledet granskningen av DNB, har denne kommentaren til kritikken:

«Rapporten sammenfatter våre hovedkonklusjoner basert på vår vurdering av et omfattende faktisk materiale. Den nevnte styreprotokollen inngår i dette materialet og er vurdert av oss. Utover dette kan vi ikke kommentere hva andre måtte mene om våre vurderinger».