Putin snakker opp oljeprisen

Russland forhandler med Saudi-Arabia og andre medlemsland i OPEC (Organisasjonen av oljeeksporterende land) om å begrense oljeproduksjonen for å hindre nytt stort oljeprisfall.

– Økonomisk fornuft og logikk tilsier at det vil være korrekt å finne frem til en form for kompromiss, sier Vladimir Putin i et intervju med det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg.

Ikke medlem av OPEC

Russland og OPEC-landene står for halvparten av verdens oljeproduksjon.

Russland er i likhet med andre store oljeproduserende land som Norge og Mexico, ikke medlem av OPEC.

Oljeprisen steg rundt 0,5 prosent etter uttalelsene og lå fredag morgen på rundt 45,70 dollar fatet (159 liter).

Den siste måneden har prisen økt 10 prosent på spekulasjoner om at Russland og Saudi-Arabia på ny forhandler om en frysavtale.

Forhandlingene brøt sammen i april fordi OPEC-landene ikke klarte å bli enige om hvordan Irans oljeproduksjon skal tilpasses et frysregime.

Irans stritter imot

Iran avviser å begrense sin oljeproduksjon inntil produksjonen er tilbake på nivået før vestlige land innførte handelsrestriksjoner på grunn av striden om landets atomprogram.

Putin mener det bør gjøres et unntak for Iran i en eventuell frysavtale og tillate at landet får fortsette å øke produksjonen.

Den russiske presidenten sier han kan komme til å anbefale at forhandlingene om en frysavtale fullføres når han neste uke møter den saudiarabiske visekronprinsen Mohammed bin Salman under G20-toppmøtet i Kina.

G20 er et forum hvor lederne for landene i verden med de største økonomier møtes jevnlig til rådslagning.

Prisfall på 75 prosent

Oljeprisen nådde 115 dollar fatet 19. juni 2014 før den kollapset i andre halvår 2014. Den falt til under 28 dollar fatet i januar i år før den begynte å stige igjen.

Det har rammet økonomien i oljeproduserende land som Russland svært hardt. Også oljeindustrien i Norge har gått til masseoppsigelser på grunn av oljeprisfallet.

– Jeg vil svært gjerne håpe at enhver deltager i dette markedet som er interessert i å opprettholde stabile og rettferdige globale energipriser, til slutt vil ta de nødvendige avgjørelser, sier Putin.

Saudi-Arabia: «Pålitelig partner»

Han omtaler den saudiarabiske prinsen for å være «en svært pålitelig partner som du kan inngå avtaler med, og du kan være sikker på at slike avtaler vil bli respektert».

Til nå har Saudi-Arabia insistert på at en frysavtale også må omfatte Iran. De to landene er hovedmotstandere i flere regionale konflikter i Midtøsten. Det førte til at forhandlingene brøt sammen i april.

– Våre saudiarabiske partnere endret syn i siste øyeblikk. Vi avviste ikke idéen om å fryse prodduksjonen. Vår innstilling er ikke endret, sier Putin.

Budsjettkrise

Russland er svært avhengig av olje- og gassinntektene. Rundt 40 prosent av inntektene på statsbudsjettet stammer fra oljevirksomheten.

Den russiske regjeringen forsøker å finne løsninger på budsjettproblemene etter oljeprisfallet før parlamentsvalgene senere denne måneden og presidentvalget i 2018.

OPEC-landene skal holde uformelle møter i Algerie i slutten av denne måneden.