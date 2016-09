Razzia mot nordnorsk flyselskap

Den uanmeldte kontrollen ble gjennomført etter mistanker om at selskapet brøt konkurranseloven da det la inn tilbud på kortbanerutene i Nord-Norge, skriver Nordlys.

– Vi gjennomfører en uanmeldt kontroll hos foretaket for å få bekreftet eller avkreftet en mistanke på konkurranselovens paragraf 10 om konkurransebegrensende samarbeid, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese hos Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Tilsynet understreker at en bevissikring ikke innebærer at selskapet er skyldig i lovbrudd.

FlyViking, som eies av den tidligere Widerøe-piloten Ola Giæver, er ett av tre selskaper som har meldt seg på i konkurransen om å få drive regionale ruteflyginger i Nord-Norge. De to andre er Widerøe og Danish Air Transport.

– Jeg kan ikke i min villeste fantasi se at det kan være noe. Men det er helt OK at de er her. I mitt hode er dette udramatisk, sier Giæver til Nordlys.

Flyselskap i alle EØS-land er invitert til å levere tilbud på drift av til sammen 13 ruteområder i Nord-Norge for perioden 1. april 2017 til 31. mars 2022.