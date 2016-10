Finansdepartementet har regnet på effekten av at folk går fra dagpenger til arbeid. Tallene er oversendt til Stortinget, skriver VG. For det offentlige gir det en dobbelt gevinst når folk får seg jobb, først kuttes utgiftene til dagpenger, og så øker skatteinntektene.

Dersom 1.000 personer går fra dagpenger til jobb, har departementet regnet seg fram til at det betyr 227 millioner kroner mindre i dagpenger og 95 millioner mer i innbetalt skatt. Dersom Nav får rett at det blir 4.000 færre ledige, vil de to effektene til sammen være på tett oppunder 1,3 milliarder kroner.

Lang tid å friskmelde

– Jeg tenker nok at pulsen til statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen er roligere nå etter at Nav i forrige uke nedjusterte ledighetsprognosene for de to neste årene, sier sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse. Han advarer likevel mot å tro på rask endring.

– Det vil ta lang tid før arbeidsmarkedet er friskmeldt. Vi ser stadig nedbemanninger, men heldigvis kommer det også mange tusen nye oppstartsjobber. (©NTB)