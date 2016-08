Regjeringen vil tildele nye oljeområder i 2018

– Dette er en gledens dag. Det er ikke tvil om at industrien er inne i en krevende tid, men de har taklet det med imponerende styrke så langt, sa oljeminister Tord Lien under en pressekonferanse før oljemessen i Stavanger mandag morgen.

– Det viktigste vi kan bidra med er å sørge for et jevnt og høyt tempo i tildeling av områder til oljenæringen, sa Erna Solberg.

Regjeringen benytter anledningen til å melde at de åpner for nominasjon av blokker som skal være med i 24. konsesjonsrunde.

– Vi planlegger å utlyse 24. runde før sommeren 2017, og det bør være mulig å tildele områdene før sommeren 2018, sa Lien.

Foreslår selv

Oljeselskapene kan selv melde inn hvilke av områdene som allerede er åpnet for oljevirksomhet som er mest interessante å lete i.

– I paksis vil mange av områdene som er aktuelle ligge utenfor kysten av Nord-Norge. Men vi kan ikke si nøyaktig hva slags områder som gjelder, sa Lien.

Startskuddet for den 24. konsesjonsrunden skapte umiddelbar furore i miljøbevegelsen. Flere miljøorganisasjone mener 23. og forrige runde strider mot Grunnloven, og har truet med å gå til søksmål mot staten.

Vil stoppe runden

SV-leder Audun Lysbakken mener den nye runden bør stoppes før den har startet.

– SV mener arbeidet med 24. konsesjonsrunde må stoppes. Norge må prioritere å avklare hvordan vi skal bidra til at olje blir liggende ubrukt, slik at klimaendringene bekjempes, sier partileder Audun Lysbakken til NTB.

Natur og Ungdom mener Regjeringen med annonseringen «mistet det siste den hadde igjen av miljøtroverdighet», mens Greenpeace omtaler oppstarten av en ny runde som «tragisk».

– Regjeringen kjører på med mer oljeleting uten respekt for at verden allerede er i en klimakrise, sier leder for Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.

Lien: I tråd med klimamålene

Tord Lien mener åpningen ikke strider mot klimamålene Norge har forpliktet seg til under Paris-avtalen. Han understrker at oljebransjen er underlagt det europeiske kvotesystemet, som gjør at økte utslipp fra oljebansjen kompenseres med lavere utslipp et annet sted.

Han peker på at norsk gass for eksempel er en viktig ingrediens i Storbritannias plan for å få ned sine klimagassutslipp.

– Den største utfordringen politisk er nok at miljøbevegelsen mener vi skal stoppe opp oljevirksomheten. Det mener ikke vi. Det kommer til å være mindre aktivitet i norsk olje- og gassvirksomhet i årene framover, men vi mener det er viktig å styre den aktivitetsnedgangen på en måte som gjør at det ikke gir uforutsigbare og store konsekvenser for det norske samfunnet, sier hun.

