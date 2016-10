Regjeringens «rike onkler» har tjent millioner på kutt i formuesskatt

I 2013 gikk Erna Solberg og Siv Jensen til valg blant annet på kraftig reduksjon i formuesskatten.

I ryggen hadde de flere av Norges rikeste menn og kvinner som gjennom det siste tiåret har gitt tosifrede millionbeløp i partibidrag til Høyre og Frp - enten som privatpersoner eller via selskaper de kontrollerer.

Nå viser beregninger Aftenposten har gjort basert på likningstallene for 2015 at giverne har spart betydelige beløp på den borgerlige regjeringens kutt i formuesskatt. (se oversikt under).

Hagen-selskap har gitt 15 millioner kroner

Aftenposten har hentet ut tall for bidrag til de to regjeringspartiene i perioden 2005 til 2015 fra nettsiden partifinansiering.no.

Oversikten viser blant annet at Stein Erik Hagens familieselskap Canica troner helst øverst med bidrag på hele 15 millioner kroner til Høyre og Frp de siste ti årene.

Men det er ikke Hagen som har fått størst effekt av formuesskattekuttet:

Nyter godt av redusert skattesats

Noe av det siste den rødgrønne regjeringen gjorde, var å foreslå å øke innslagspunktet for formuesskatt fra 870.000 kroner til 1 million kroner.

Siden den gangen har Høyre/Frp-regjeringen økt innslagspunktet videre til 1,2 millioner kroner, og redusert satsen fra 1,1 prosent til 0,85 prosent.

For de virkelig rike er det disse kuttene i satsen som monner mest.

Har spart opp til ni millioner kroner

Aftenposten har regnet ut hva noen av de blå partienes mest trofaste økonomiske støttespillere personlig har spart på denne skatteendringen, målt som differansen mellom det de i 2015 betalte i formuesskatt, og det de ville betalt på en tilsvarende formue dersom de rødgrønnes forslag fra 2014 lå fast.

Resultatet viser at noen av Høyre og Frps mest generøse givere har spart opp mot ni millioner kroner på den blå regjeringens kutt i formuesskatten.

Dette er personer som uansett fortsatt betaler noen titalls millioner i formuesskatt med dagens skattepolitikk.

Vi har ikke regnet på hva selskapene som har gitt penger eventuelt har spart som følge av lettelser i bedriftsbeskatningen.

Øystein Stray Spetalen kommenterer sin skattebesparelse slik:

– Den store utfordringen i Norge er å skape store og gode skatteytere ved å ha et rettferdig skattesystem. Formueskatten i Norge slår skjevt ut og er utformet feil, noe som viser seg når enkelte milliardærer slipper nesten helt unna beskatning. Det er synd at regjeringen ikke har rettet opp i dette. Samtidig er det bare ekstra trist at Aftenposten mistenkeliggjør en som bidrar med 142 millioner til fellesskapet på et år med tåpelige populistiske spørsmål som insinuerer ulovlige gjenytelser, skriver han i en epost.

Hverken Christian Ringnes eller Leif O. Høegh besvarte Aftenpostens henvendelser fredag.

Flyttet store summer til Sveits

I september ble det kjent at Hagen-selskapet Canica gir et rekordhøyt beløp – hele fem millioner kroner – til Høyres valgkampfond før neste års stortingsvalg.

Stein Erik Hagen har ikke lagt skjul på at han er sterkt kritisk til det norske skattesystemet, og at formuesskatten var en sterk pådriver til at datteren Caroline Hagen Kjos i 2008 flyttet til Sveits.

Siden har både faren og søsknene overført mesteparten av sine eierandeler i familieselskapet til henne. Ifølge beregninger DN gjorde i 2015 sparte familien hagen til sammen minst 250 millioner kroner i formuesskatt på ordningen i årene 2009–2013.

Stein Erik Hagen står i likningen for 2015 oppført med en skattbar formue på 280 millioner kroner, mens datteren Camilla, som fortatt er bosatt i Oslo, har en formue på drøyt 600 millioner kroner.

– Stemplet som en halvkriminelle

Til tross for kuttene i formuesskatten har Hagen gitt uttrykk for at han heller ikke er fornøyd med Høyre/Frp-regjeringens skattepolitikk.

– Som norsk næringslivseier er man blitt stemplet som en underkaste, en pariakaste, ja, halvkriminelle, sa Stein Erik Hagen til DN da det første budsjettforliket mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og støttepartiene V og Krf var klart høsten 2014.

Han var svært misfornøyd med at den nye regjeringen ikke hadde klart å redusere formuesskatten mer.

– Det er forstemmende, sa han.

Kan ikke kjøpe seg innflytelse i Høyre

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset avviser at Høyre lar seg påvirke av giverne. Han legger imidlertid til at han mener Ap setter «påvirkningen i system bl.a. ved å gi LO plass i partiorgan».

– Det er ikke slik at man kan kjøpe seg innflytelse over Høyres politikk. Her er det medlemmene som kommer med innspill, og partiets organer som vedtar politikken. Alle medlemmene har like muligheter til innflytelse, uavhengig av lommebok, sier han.

– Men noen vil kunne mene at disse givere kjemper for «sin syke mor»?

– Vi har alltid ment at lavere skatt er avgjørende for å bidra til vekst og verdiskapning. Det har vært en del av vår politikk i mange år. Det er ikke ukjent at vi har tro på av lavere skatt bidrar til flere jobber, sier han.