Rekordomsetning av julemat

800 tonn ribbe og 450 tonn kalkun er noe av det nordmenn har båret ut av Coop-butikkene i ukene før jul. Alle matkjedene melder om rekordstor mathandel før jul.

Virke forteller om 50 prosent økning i julesalget generelt siste uken før jul i år sammenlignet med samme uke i 2015. Noe skyldes at det er to ekstra handledager i år sammenlignet med i fjor.

De ekstra åpningstimene spiller også inn for dagligvarekjedene. Selv om disse timene tas med i regnestykket, er omsetningen likevel større enn tidligere år. Det gjelder også mathandelen.

Doblet omsetningen på Meny

– Vi doblet omsetningen siste uken før jul sammenlignet med en gjennomsnittsuke. Når julen nærmer seg, vil folk ha kvalitetsmat, og det har vi, sier Meny-sjef Vegard Kjuus.

Mest overrasket er han over salget av lutefisk.

– Fersk lutefisk har ligget på topp-ti-listen av varene våre i hele desember. Det viser at denne retten har fått en fast plass i nordmenns tradisjonsmat før jul, sier Kjuus.

Coops kjedesjef Håvard Jensen sier til Aftenposten at de økte med 34 prosent i forhold til samme uken i fjor. Det er uten å ha regnet med de 460 butikkene de overtok etter oppkjøpet av Ica, kjeden som hadde 11 prosents markedsandel.

– Vi har vært flinkere til å treffe på varebeholdningen, med riktigere varer og dermed mindre utsolgtsituasjoner, sier Jensen.

I år som i fjor kom priskrigen på julematen. Flere forteller at priskrigen var mer kontrollert i år, etter en priskrig som for mange kjeder kostet mer enn det smakte i fjor. Blant annet opplevde en Rema-butikk at en kunde kjøpte en hel palle med mandler.

Priskrigen ble ikke så dyr som i fjor

Konsekvensen var at andre kunder ikke fikk tak i de varene de ville ha, og mange sure mennesker gikk ut av butikkdørene.

I år var priskrigen mindre aggressiv og kostbar, skal vi tro kjedelederne.

– Det var mange varer til kunstig lave priser, men det ga oss mange nye kunder og økt omsetning. Sånn sett var det en god investering, sier kommunikasjonssjef Kristine Arvin i Kiwi.

Også der ble siste uken før jul en uke i rekordenes tegn. For første gang rundet en Kiwibutikk en omsetning på over 200 millioner kroner. Det var Kiwi XL i Drammen som lille julaften så det runde tallet. Flere butikker satte omsetningsrekord.

Antall kunder i Rema øker, handlekurven minker

Rema har den siste tiden fått gjennomgå fordi andre kjeder tar større andeler av markedet enn Rema klarer. Måned etter måned har Rema måttet tåle medieoppslag hvor Coop eller Kiwi står frem som vinneren.

Samtidig har billigkjeden lagt om strategien, kastet ut enkelte merkevarer og satset mer på egne merkevarer, en såkalt «bestevennstrategi».

– Det å øke markedsandelene fordi vi setter opp prisen, er vi ikke så interessert i. Vi selger mer varer enn før og har aldri hatt større kundevekst. Samtidig har vi senket prisene våre, som pristestene viser. Ta for eksempel texmex. Der selger vi for like mye i antall kroner, men volumet, det vil si antall varer, har økt med nærmere 30 prosent. Dermed synes ikke veksten i markedstallene, forklarer administrerende direktør Jan Frode Johansen i Rema Franchise.

Han legger til at mange kjøpmenn har satt omsetningsrekord nå på slutten av året, flere butikker har omsatt for mer enn 100 og 150 millioner kroner i år.

Juleuken økte Rema omsetningen med nær 40 prosent sammenlignet med i fjor.

Julevarer på salg

Romjulsuken fører med seg en rekke julevarer på halv pris. Dette gjør kjedene for å rydde plass til nye varer i januar.

– Skal du være sikker på å ha ribbe til den siste kunden som kommer inn i butikken før jul, så må du ha en buffer. Så romjulen vil vi bruke til å kvitte oss med julevarene og gjøre plass til andre ting, sier Johansen.

Mens Rema har endel nylanseringer på gang, kommer de andre kjedene til å kjøre kampanjer på blant annet hvitt kjøtt, frukt og grønnsaker. Det vil si sunne alternativer som passer med januar og folks nyttårsforsetter om å spise sunnere.