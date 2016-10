Søndag tar Ryanair av fra Oslo Lufthavn – for første gang i historien i ordinær rute. Foreløpig har selskapet kun to ruter – til London og Vilnius, men bransjen forventer at dette tallet øker raskt.

For et par år siden inntok Ryanair Kastrup ved København, og opererer i dag 19 ruter som gjør det til flyplassens tredje største selskap – bare SAS og Norwegian er større.

Sjefen for Norges ledende reisebyrå, Per Arne Villadsen i Berg-Hansen, tror Europas mest aggressive lavprisselskaps inntreden på Oslo Lufthavn vil komme til å by på mange overraskelser for de reisende.

LES OGSÅ: Kjos kutter til London når Ryanair inntar Oslo Lufthavn

Mange billige billetter, særlig i starten

Kilian Munch

Fakta: RYANAIR Grunnlagt i 1985 av Tony Ryan, derav navnet. Det største lavprisselskapet i Europa foran EasyJet og Norwegian. Ryanair er i dag et av verdens mest lønnsomme flyselskaper, har passert 100 millioner passasjerer i året. Kjent for lave priser og er sterkt kritisert for å tilby sine ansatte dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Startet ruter til Norge i 1999 med flyvninger mellom Torp og London.

London-billetter for 18 kroner

Selskapet er kjent for sine ekstreme priskampanjer, og har den siste uken solgt billetter til London for 18 kroner, og har 92 kroner som en gjennomgående pris en vei på hverdager fra Oslo.

Denne type prisutspill tror Villadsen vi vil se mer av:

– Absolutt, vi kommer til å se mange vanvittige priskampanjer hvor det bare vil koste småpenger å fly med Ryanair. Spesielt nå i startfasen vil det være viktig for selskapet å by på mange billige billetter siden de skal inn på et nytt marked, sier Villadsen.

Han tror Ryanair først og fremst vil være et tilbud for dem som jakter etter de aller billigste billettene, og en trussel for lavprissegmentet til de andre aktørene på strekningen – SAS, Norwegian og British Airways.

Norwegian lover kamp om passasjerene

Terje Pedersen, NTB Scanpix

Han ser imidlertid ikke bort fra at selskapet kan vise seg å bli et tilbud også for jobbreisende som ikke er for tett knyttet til et selskap via bonusprogrammene.

– Med flere daglige avganger skal vi ikke se bort fra at det kan ta deler av markedet for forretningsreisende, tror Villadsen.

Norwegian operer med en laveste pris til London på 199 kroner, mens SAS har lagt seg på hundrelappen mer.

– Det sier seg selv at 18 kroner for en flybillett ikke er bærekraftig over tid, men uavhengig av hva Ryanair måtte foreta seg, så skal vi fortsette å konkurrere om kundene og tilby god kvalitet til en lav pris, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

SAS: - Nyt billige London-turer

Informasjonssjef Knut Morten Johansen mener at dagens prisnivå er et resultat av en overkapasitet på strekningen. På det meste vil det hver dag bli tilbudt nærmere 6.000 flyseter hver vei mellom de to hovedstedene.

– Men dette behøver ikke bekymre de reisende. De kan glede seg over julehandel, fotball og gode kulturopplevelser til lave priser, godt hjulpet av en sterk krone i forhold til det britiske pundet, sier han.

Kommunikasjonsdirektør Robin Kiely i Ryanair sier at selskapet er godt fornøyd med billettsalget så langt på sine nye Oslo-ruter.