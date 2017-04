Rygge flyplass kjøpt av selskap som vil starte opp ny drift

Selskapet har overtatt alle aksjene i Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL), selskapet som tidligere drev Moss Lufthavn Rygge, og som eier terminalbygg og andre sivile anlegg på Rygge.

Det er Orkla Eiendom, Thon Holding, Østfold Energi og Østfold fylkeskommune som har eid RSL inntil nå, men som nå har solgt samtlige aksjer til investeringsselskapet.

Thon kom tidligere med en prislapp på Rygge: Villig til å selge sine aksjer for én krone

Fakta: Moss Lufthavn Rygge AS Ligger på Rygge flystasjon, på grensen mellom Rygge og Råde i Østfold, omtrent 10 kilometer sørøst for Moss sentrum.

Den sivile lufthavnen åpnet i 2007. Den eies av Forsvaret, men drives av det private selskapet Rygge Sivile Lufthavn AS, hvor Olav Thon og Orkla er hovedaksjonærer med 40 prosent hver.

Flyplassen ble nedlagt 1. november 2016 etter at flyselskapet Ryanair la ned sin base, noe de begrunnet med innføringen av en passasjeravgift på 88 kroner per billett.

En privat gruppering, Rygge Airport, ville fortsette driften av Moss Lufthavn Rygge. De fikk tilsagn om konsesjon fra Samferdselsdepartementet, men har ikke fått til en avtale med eierne.

Jotunfjell Partners AS kjøper alle aksjene i selskapet 4. april 2017 og planlegger oppstart i 2018 eller 2019.

Taxfree-erfaring

Jotunfjell har også kommet til enighet med selskapets hovedbank DNB, og ifølge en pressemelding «presentert realistiske planer for videre drift av lufthavnen». Selskapet eier blant annet Airport Retail Group, som sto for taxfree-driften på flyplassen før den ble lagt ned i november i fjor.

– Vi har drevet taxfree-salg og annen handelsvirksomhet på flere flyplasser, vi kjenner flyplassen på Rygge godt og har et mål om ny flyplassdrift. Gjennom dialog med RSL om deres forsøk på videre drift har vi lært at det er mye som skal klaffe, og at det vil ta tid å etablere et forsvarlig trafikkgrunnlag, sier Kristoffer Olsen i Jotunfjell i en pressemelding.

Oppstart i 2018 eller 2019

Han vil ikke si helt spesifikt når man satser på oppstart av flyplassen, men sier at det kanskje skjer allerede i 2018, men utelukker ikke at flyplassen ikke åpnes før i 2019.

Inn i styret for den nye lufthavnen går blant annet Espen Ettre, Roel Huinink og Alf Reidar Fjeld. De har mange års erfaring fra Oslo Lufthavn Gardermoen, flyplassene Schiphol og Arlanda og Sandefjord lufthavn Torp.

Et annet selskap, Rygge Airport AS, meldte seg tidlig som interessert i å overta driften av flyplassen, men har slitt med å få fullfinansiert prosjektet.

De tidligere eierne ved Rygge Sivile Lufthavn skal også ha stått i veien for dem, ved å nekte å levere inn sin konsesjon.