SAS fersker folk som forsøker å snike seg inn på flyplassloungene

SAS og Norwegian kjemper hardt for å kapre passasjerer. Det konkurreres på pris, men stadig flere kunder legger også vekt på andre tilbud enn de som kan tilbys i 30.000 fots høyde.

På bakken pågår det nemlig en «krig» som ikke bare retter seg mot de reisendes lommebøker.

Flyplass-loungene er blitt et slikt konkurranseelement. Det har blitt en stadig viktigere tilleggsytelse som ikke lenger bare appellerer til de forretningsreisende, men også til fritidspassasjerene.

Har store utbyggingsplaner

SAS har to egne lounger på Oslo Lufthavn, og bygger kraftig ut med en helt ny innenrikslounge, og en kraftig utvidelse av utenriksloungen.

Norwegian leier seg inn i en annen lounge på lufthavnen, men har kommet langt i planleggingen av sin egen, som etter det Aftenposten forstår skal ligge i den nye delen av terminalen - den såkalte Pir nord.

– Vi har ikke landet på noen konklusjon ennå, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

SAS varsler derimot store utbyggingsplaner på Oslo Lufthavn.

– Nordmenn på reise har virkelig oppdaget flyplassloungene. Bruken har økt kraftig de senere årene. Og de som har forsøkt dette tilbudet en gang, kommer gjerne tilbake.

Må stanse snikere

Anita Røsaasen er ansvarlig for SAS’ loungetilbud på Oslo Lufthavn, og sier loungene tidligere var forbeholdt gruppen av forretningsreisende, men at de i dag er åpne for alle passasjerer.

– Stadig flere oppdager fordelen ved å unngå støy og mas i avgangsterminalen, og heller vente på sin flyavgang i rolige omgivelser i loungen der tilbudet inkluderer mat og drikke, sier hun.

For noen er appetitten på et lounge-opphold så stor at de forsøker å snike seg ulovlig inn i lokalene. Derfor må SAS-folkene stadig vekk stanse de som forsøker å lure seg forbi sperringene uten å betale eller ha adgang på annen måte.

– Skal du komme inn er minstekravet at du må fly med SAS eller Widereø, eller ha gullkortet i et annet selskap i Star Alliance (alliansesamarbeidet SAS inngår i, red.anm.), sier Røsaasen.

Oslo kan få lounge fem mil fra Gardermoen

Den økte etterspørselen etter lounge gjør at SAS nå bygger ut lounge-tilbudet for utenlandsreisende med større arealer og muligheter for dusj og sovested. SAS dobler også kapasiteten på loungen for innlandsreisende – sannsynligvis i løpet av første del av neste år. Og som om det ikke er nok, kan det komme en splitter ny lounge – milevis fra Gardermoen.

Oslo kan nemlig bli neste by ut som kan tilby såkalt «city lounge». SAS høster nå erfaring med dette tilbudet i Stockholm der man tilbyr et eget lokale for å jobbe eller ha møter, og vil etablere det samme tilbudet i Oslo sentrum dersom de svenske erfaringene er gode.

– Dette vil kunne bli aktuelt neste år, og et tilbud til de av våre beste kunder som har behov for et sted å jobbe eller ha møte med andre mens de befinner seg i byen, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Sove og dusje på flyplassen

Som et tilbud til kundene på de mindre flyplassene har selskapet etablert et lavservice-konsept kalt «Cafe Lounge». Den foreløpig siste av disse ble åpnet i Ålesund for noen uker siden.

– Vi vet at dette er et servicetilbud som våre reisende setter pris på. En fjerdedel av SAS’ kunder kjøper seg Plus-billett som inkluderer tilgang til våre loungene. Ellers er det jo mulig for alle reisende uansett billettnivå å kjøpe seg inn, sier Johansen.

På OSL Lounge, som ikke er forbeholdt reisende med SAS eller flyselskapets partnere, har man for ikke lenge siden foretatt en utvidelse, som økte arealet betydelig og også gjorde det mulig med en seng å sove i eller en dusj mens man venter på sin avgang.