SAS vurdere å flagge ut fly, pilotene reagerer

I en intern mail som gikk ut til alle SAS-ansatte forrige uke, skriver konsernsjef Rickard Gustafson at selskapet «vurderer nye måter å operere på, inklusiv en lansering av en driftstillatelse utenfor Skandinavia».

Dette skriver bransjenettstedet check-in.dk på mandag.

Beskjeden fra Gustafson er annerledes enn det konsernsjef har sagt før. Han har nemlig forsikret de ansatte at SAS også i fremtiden skal være et skandinavisk selskap med skandinaviske ansatte på skandinaviske betingelser.

Han har imidlertid lagt til at dersom driftsgrunnlaget endrer seg i bransjen, må også SAS følge etter de andre selskapene for ikke å bli utkonkurrert.

Vil kutte utgiftene

En driftstillatelse utenfor Skandinavia vil gi SAS muligheten til å flagge ut deler av flyflåten og etablere baser med lokalt ansatte.

Check-in skriver at det fremgår av mailen at en ikke-skandinavisk driftstillatelse er en av de mulighetene SAS-ledelsen kikker på for å kunne redusere selskapets utgifter.

Det er en kjent sak at SAS fremdeles sliter med høyere produksjonskostnader enn konkurrentene.

SAS bekrefter at informasjon er gitt

SAS’ informasjonssjef i Norge, Knut Morten Johansen sier at selskapet ikke ser på dette som noen ny strateg for SAS for å redusere selskapets skandinaviske basevirksomhet. Men fordi selskapet nå er inne i en «stille periode» inn mot fremleggelsen av regnskapet som kommer i midten av desember, ønkser man ikke å kommentere saken ytterligere.

Til Aftenposten sier han imidlertid at konsernsjef Rickard Gustafson har informert i møter og på intranettet om det pågående oppdateringen av strategiplanen.

– Selskapet skal ekspandere og kjøpe nye fly og informasjonen er vurderinger rundt dette, hevder Johansen.

Flygerne: - Forventer at SAS ikke flagger ut

Yngve Carlsen, som er leder av Norges Flygerforbund, sier at han er overrasket over at SAS vurderer å flagge ut fly.

– Luftfarten har de siste 10 årene blitt en bransje med usunn konkurranse. Lavprisselskapene har presset kostnadene så langt ned at de øvrige aktørene tvinges til å følge etter i samme spor for ikke å bukke under i konkurransen, sier Carlsen.

Han understreker at han kun kjenner det som skjer i SAS gjennom det som har kommet frem i media,

– Jeg er ikke overrasket over at SAS oppdaterer sin forretningsstrategi, men jeg forventer at SAS ikke flagger ut skandinaviske arbeidsplasser, sier han.

– De ansatte i SAS vil nok reagere med skuffelse, hvis det skjer. De vært med på betydelige innsparinger i utgiftene de senere årene for å redusere kostnadsnivået som har redusert lønnsutgiftene med flere milliarder kroner, sier Carlsen.