Sandberg: «Temmelig sikker» på lakseavtale med Kina i 2017

– Tro meg, proklamerte Sandberg da han mandag å talte til representanter for kinesisk og norsk fiskerinæring: – I love China!

Ministeren var den mest prominente gjest da Innovasjon Norge (IN) og Sjømatrådet fra en utendørsscene på området til Norges Beijing-ambassade lanserte et storstilt markedsføringsfremstøt sammen med Alibaba.

I tre døgn fra midnatt mandag skal den kinesiske netthandelgigantens underselskaper selge kartonger med fersk norsk sjømat til forbrukere. Pakken inneholder mest torsk og i tillegg blant annet makrell og uer – men ingen laks. Årsaken til dette er rent praktisk, ifølge INs Kina-direktør, Knut Sørlie:

– Siden kinesisk import av norsk laks nå er så forsvinnende liten, kunne vi ikke garantere leveransen.

Kinas «frys» gikk sterkt ut over laksen

I motsetning til torsk og makrell har nemlig norsk laks vært svært hardt rammet av det kjølige forholdet mellom Norge og Kina etter at dissidenten Liu Xiaobo i 2010 fikk Nobels fredspris.

Blant det viktigste under fiskeriministerens tredagers besøk er derfor tirsdagens møte med den kinesiske ministeren Zhi Shuping, som har ansvaret for veterinærmyndigheten AQSIQ – Administrasjonen for kvalitetsovervåking, inspeksjon og karantene.

Troen er sterk på at den politiske normaliseringen mellom landene som startet like før jul, nå kan rydde vei for en veterinæravtale med Kina. Den kan i så fall sikre at det i løpet av nær fremtid blir mulig for norske lakseeksportører igjen å selge sitt produkt på like vilkår med blant andre skotske, chilenske og canadiske konkurrenter.

Sandberg presiserer at protokollen han skal undertegne tirsdag, slett ikke løser alle problemer:

– Det er mye mer som skal falle på plass. Men jeg er rimelig sikker på at vi klarer å få til full markedsadgang i løpet av 2017, sier ministeren til Aftenposten.

Håper på fortgang

– Forhåpentlig må vi ikke vente til slutten av året. For nå er næringen utålmodig, sier Sjømatrådets Kina-sjef, Sigmund Bjørgo: – Det er beregnet at kineserne i 2025 kommer til å importere cirka 240.000 tonn laks. Med full markedsadgang vil vår rimelige andel av dette være 65 prosent – det vil si 156.000 tonn.

Sjømatrådet er storfornøyd med at mer enn 120 aktører i bransjen har fulgt med ministeren til Beijing, der de skal treffe flere enn 300 kinesiske kolleger til «toppmøte.»

– Det er ikke lenger spørsmål om, men når Kina blir den største kjøper av norsk sjømat, mener Bjørgo.

Ikke tid for menneskerettighetsspørsmål

På spørsmål om hvordan han ser på menneskerettighetssituasjonen i Kina, svarer minister Sandberg at han ikke har denne type saker «i fokus» under besøket.

– Norge tar opp menneskerettigheter i svært mange sammenhenger, i andre fora enn dette. Som fiskeriminister skal jeg nå profilere norsk sjømat og prøve å åpne markedet for laks, sier Sandberg til Aftenposten:

– Denne gangen er det fisk det gjelder!

