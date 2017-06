Satt i kø i åtte døgn for å kjøpe leilighet

Det har vært noen tøffe dager utenfor Attentus eiendomsmeglings kontorer i Ski i Akershus. Mens juniregnet i flere dager har bøttet ned, har et titall personer holdt seg tørre i et provisorisk partytelt eller overnattet i bilene sine.

Målet: Å kjøpe en nybygget leilighet.

Sykepleiestudent Maren Andersen var nr. 3 i køen. Da salget åpnet mandag kl. 09, hadde hun vært der i en uke. I likhet med mange av de andre i køen er hun oppvokst i området - og førstegangskjøper.

– Jeg har faktisk hatt hjemmeeksamen mens jeg har sittet her. Jeg har skrevet for harde livet, og deretter løpt hjem for å printe ut, forteller 23-åringen.

For selvjustisen som raskt ble etablert, var hard. Maksimalt 15 minutters fravær var tillatt før man mistet plassen. Det har gitt akkurat nok tid til at boligkjøperne har rukket bort til den lokale bensinstasjonen for å kjøpe mat eller gå på do.

Men mange har også fått andre til å sitte for seg i perioder. Willy Overaae har tatt lange skift for sønnen Terje (26), nr. 9 i køen. Da Aftenposten treffer ham, har han sittet i nesten 30 timer sammenhengende i partyteltet.

– Nå venter jeg bare på sønnen min for avløsning, sier Overaae.

Oslo-prisene har rykket ifra

Oslo-regionen har de siste årene hatt den klart største prisveksten i landet, viser boligprisstatistikken fra bransjeorganisasjonen Eiendom Norge.

I flere år har prisutviklingen for boliger i Oslo og nabokommunene i Akershus noen lunde holdt følge. Men de siste fire årene er noe skjedd. Mens Oslo-prisene har gått til himmels, har veksttakten vært lavere utenfor byen. For nybygg er det et tilsvarende sprik i prisene.

I dag koster en gjennomsnittlig brukt bolig i Follo-området - hvor kommunene Ski og Ås ligger - 40 prosent mindre enn en bolig i Oslo. I 2010 var tilsvarende skille 23 prosent.

Hvis man sammenlikner de faktiske kronebeløpene, blir denne forskjellen betydelig, på grunn av den høye prisveksten i perioden.

2017: 28.000 kr. pr kvadratmeter skiller en gjennomsnittlig bolig i Oslo og i Follo.

28.000 kr. pr kvadratmeter skiller en gjennomsnittlig bolig i Oslo og i Follo. 2010: 8000 kr/kvm skilte en gjennomsnittlig bolig i Oslo og i Follo.

Jan Tomas Espedal

Christian V. Dreyer, adm. direktør i Eiendom Norge, trekker frem spesielt to årsaker for å forklare spriket.

– Mange av kommunene i Akershus har lyktes over tid med å regulere nok tomter til boligbygging, mens dette har vært mer problematisk i Oslo. I dag har det kommet seg opp på et høyt nivå, men hovedstaden hang i flere år etter, sier han.

– Vi har også sett en langt større etterspørsel de siste årene fra sekundærboligkjøpere i Oslo. Det har gitt en dominoeffekt i hele markedet, legger han til.

Et anslag fra Boligprodusentenes forening for første kvartal i år viste at nyboligsalget i Oslo nå er 35 prosent lavere enn i samme periode for ett år siden (riktig nok et fall fra rekordhøye nivåer). Flere mener at Regjeringens innstramming i reglene for boliglån, med særregler for Oslo, har fått effekt.

Fakta: Strengere krav til boliglån 1. januar 2017 ble det innført ny boliglånsforskrift med strengere krav til egenkapital for kjøp av sekundærbolig i Oslo. Resten av landet fikk også innstramminger. Skal du kjøpe sekundærbolig i Oslo, må du ha 40 prosent egenkapital. Forskriften gjelder nye lån. Eksisterende lån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før. I resten av landet videreføres kravet om 15 prosent egenkapital også for sekundærboliger.

sekundærbolig i Oslo, må du ha 40 prosent egenkapital. Forskriften gjelder nye lån. Eksisterende lån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før. I resten av landet videreføres kravet om 15 prosent egenkapital også for sekundærboliger. Forskriften har også en bestemmelse om at Oslo-kundenes samlede lånebelastning ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt. Bankene får lov til å gjøre unntak i en liten andel av utlånene.

også en bestemmelse om at Oslo-kundenes samlede lånebelastning ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt. Bankene får lov til å gjøre unntak i en liten andel av utlånene. Betingelsene for avdragsfrihet strammes også noe inn.

I Follo-kommunene har derimot salget økt denne våren. De opplevde det sterkeste salget av nye boliger på hele Østlandet, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i siste utgave rapporten «ECON Nye boliger».

12 minutter togtur til Oslo

Selv om det aktuelle boligprosjektet med hårfin margin ligger i Ås kommune, er Ski det naturlige orienteringspunktet. Det tar bare ett kvarter å gå til jernbanestasjonen der. Når den nye Follobanen står klar i 2021, vil reisetiden til Oslo S bli nær halvert - til ca. 12 minutter.

– Ski kommer til å bli stort, tror kjøper Maren Andersen.

Ifølge forskerne får hun rett i det. Ski og nabokommunen Ås, som er neste stopp langs jernbanen, er blant kommunene Statistisk sentralbyrå (SSB) tror vil ha stor befolkningsvekst i årene fremover.

I hovedalternativet i sin befolkningsfremskrivning anslår SSB at innbyggertallet i Ski vil øke med knappe 25 prosent frem mot 2040 (fra ca. 30.000 til 37.000). I Ås tro SSB at folketallet vil øke med ca. 55 prosent i samme periode (fra ca. 19.500 til 30.500).

– Én forklaring på veksten i Oslos nabokommuner er at nærhet til by er viktig for bostedsvalg. På grunn av kort reisetid har innbyggerne mulighet til å ta del i byens kvaliteter, men til lavere boutgifter, sier SSB-forsker Stefan Leknes.

Små leiligheter mest populært

I Ski ble fasiten at 25 av 27 leiligheter i første byggetrinn i «Grenselunden» ble solgt første dag. Som ved nyboligprosjekter i Oslo, var det de minste leilighetene som gikk først. Prisen for knappe 50 kvm. ligger rundt 2,5 mill. kr.

Eiendomsmegler Anders Borgen, som har ansvar for salget på vegne av utbygger Veidekke, understreker hvor hyggelig han synes det er at mange av kjøperne er lokale førstegangskjøpere, ikke investorer. Han tror køen bidro til å sikre nettopp det.

Men han påpeker at den nok også handlet om smitteeffekt.

– Når først én stilte seg opp, ble nok andre potensielle kjøpere litt stresset. Det er jo ingen som egentlig ønsker å overnatte i kø, sier han.