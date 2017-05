Nå kaster også vesle Hval Sjokoladefabrikk seg på svenskehandel.

Vanligvis hører vi om nordmenn som valfarter til Sverige for blant annet å kjøpe billig sjokolade. En vesentlig forklaring på de lave prisene over grensen er at Sverige har lavere sukkeravgift enn Norge.

Dette har gjort at norsk sjokolade-eksport er et voksende fenomen. Motivert av norske tollregler blir sjokoladen sendt til svensk lager, pakket om og sendt tilbake til nettkunder i Norge. Da til langt lavere pris enn her hjemme.

Varene sendt tilbake med trailer

Hval Sjokoladefabrikk i Sandefjord slet i mange år med å få innpass i hyllene hos de norske dagligvarekjedene. Produsenten fikk ikke solgt varene sine fordi kjedene valgte å selge produkter fra sjokoladegigantene Freia og Nidar. Den pressede fabrikken startet sin egen nettbutikk for å få solgt varene, og etterhvert har kjedene tatt inn noen av produktene.

Nå har Hval skaffet seg enda et ben å stå på, og satser på en kanal som dens hardeste konkurrenter Nidar og Freia allerede benytter seg av:

De eksporterer varene til Sverige og unngår dermed norsk sukkeravgift. Derfra blir varene sendte med trailer tilbake til kunder i Norge. Fordi alle forsendelsene er under den tollfrie grensen på 350 norske kroner, er det hverken toll eller moms på varene.

– Når du kjøper en sjokolade i Norge, kan opptil halve utsalgsprisen være sukkeravgift og moms. Når vi selger via Sverige, forsvinner alle disse avgiftene. Det betyr at våre produkter kan selges til halv pris fra Sverige i forhold til hva de koster i norske butikker, sier daglig leder for Hval Sjokoladefabrikk, Rolf Rune Forsberg, til Aftenposten.

Slik er avgifts-smutthullet

Felles for dem alle er at de benytter det norske avgifts-smutthullet som ble skapt da grensen for avgiftsfri import ble økt til 350 kroner.

Dette fritaket gjorde at det svenske selskapet Net Trade Group i 2012 startet nettselskapet Maxgodis.se. Det har spesialisert seg på å selge godterier til nordmenn pr. post. Veksten har vært formidabel, og fra starten og til i år vil salget ha vokst til 500 tonn.

Det betyr at det hver virkedag går rundt 2 tonn godteri over grensen.

– Vi startet med å sende ett tonn sjokolade til Maxgodis forrige uke for å teste markedet. Alle ser jo at handelen på nett eksploderer, så vi er forberedt på at denne netthandelen kan bli en stor og viktig salgskanal for oss, sier Forsberg.

Norsk næringsmiddelindustri har i årevis kjempet for å få fjernet eller redusert den norske sjokolade- og sukkeravgiften, som i sin tid ble innført som en «luksusskatt». Avgiften er i dag på 20 kr pr. kilo ferdig produkt. I Sverige er den tilnærmet null.

Se sjokoladens reisevei

Kartet viser sjokoladens gang: Norsk sjokolade blir produsert i Oslo, Trondheim og Sandefjord. Så blir den sendt til Sverige der avgiftene er mye lavere. Deretter blir den sendt i lastebil tilbake til Langhus utenfor Oslo. Derfra blir pakkene distribuert til norske kunder over hele landet.

Direktør i Virke dagligvare, Ingvill Størksen, ønsker ikke å si noe om hvor stor andel av norsk godterisalg denne nye formen for svenskehandel utgjør.

– At det flytter handel over grensen, er det derimot ingen tvil om, og det taper norske dagligvarebutikker omsetning på. Og det er jo et paradoks at norske myndigheter, som samarbeider med oss for at vi skal selge mindre sukker- og fettholdige matvarer, sponser import av de samme produktene ved å gi toll- og momsfritak bare fordi varene kommer fra utlandet, sier Størksen.

Freia og Nidar var først

Fra før av har godterigigantene Nidar og Freia valgt å selge sine varer via det svenske nettselskapet. Når Hval nå hopper på karusellen, betyr det at enda flere norske sjokoladeprodusenter «flykter» til Sverige for å unngå den norske sukkeravgiften.

Dan P. Neegaard

Hval-sjokoladen kom inn i svenskenes sortiment forrige mandag.

– Jeg er sikker på at dette blir en god salgskanal for Sandefjord-selskapet, sier administrerende direktør Morten Hansson i Maxgodis.se. Det er kun privatpersoner som importerer godteri, sier han.

Kommunikasjonsdirektør Robert Rønning i Orkla, som eier Nidar, vil ikke si noe om selskapets omsetning via Maxgodis.se fordi dette er konkurransesensitiv informasjon.

I fjor omsatte Maxgodis for 30 millioner kroner. I år er målet å øke til 40 millioner. Maxgodis.se, som nylig hentet inn 12,5 millioner kroner i emisjon for å drive markedsføring, har i dag rundt 800 varer i sitt sortiment.

Frp: Avgiften bør reduseres

I en e-post til Aftenposten skriver statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet at sjokolade- og sukkervareavgiften bør reduseres.

– Hovedhensikten med avgiften er å gi staten inntekter. Sjokolade- og sukkervareavgiften er ikke en godt innrettet avgift, og den bør reduseres, mener han.

I årets statsbudsjett blir avgiften justert opp med 2 prosent, i tråd med prisutviklingen.

Det er stort flertall på Stortinget for å beholde sukkeravgiften, og Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har tatt til orde for å øke den. Hovedmotivet skal være å bekjempe fedme.